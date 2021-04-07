Подразделения ВСУ обстреляли из минометов село Логвиново в Донбассе

Луганск, 7 апреля. Вооруженные силы Украины открыли огонь из минометов по населенному пункту Логвиново. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Согласно заявлению Осадчего, солдаты 59-й бригады ВСУ совершили обстрел села Логвиново с направления населенного пункта Луганское. Украинские военные вели огонь из 120-мм минометов.

Данные об обстреле были переданы представителям Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об ухудшении ситуации на линии соприкосновения. Руководитель республики указал, что обстановка ухудшается, накаляясь «по нарастающей».