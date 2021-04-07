Развязанные Евросоюзом «вакцинные войны» не дают Австралии вернуться к нормальной жизни

Канберра, 7 апреля. Слишком низкие темпы вакцинации населения Австралии обусловлены "вакцинными войнами", которые развязал Евросоюз, утверждают в Канберре.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объяснил слишком медленные темпы вакцинации населения страны от коронавируса саботажем от Евросоюза. Моррисон обвинил официальный Брюссель в "вакцинных войнах" — задержке экспорта обещанных доз препарата. Всего, по словам главы австралийского правительства, Европа задолжала Канберре 3,1 млн доз вакцины AstraZeneca.

Это заявление Моррисон сделал после охвативших страну народных недовольств, вызванных слишком медленными темпами вакцинации и постоянным откладыванием снятия коронавирусных ограничений, которые в Австралии одни из самых суровых в мире. В официальном обращении к народу премьер-министр подчеркнул, что задержки в поставках — единственная причина, по которой страна до сих пор не вернулась к нормальной жизни.

"Я еще раз хочу это донести до австралийского общества. Единственная причина, по которой мы замедлили вакцинацию — это отсутствие поставок. Факт в том, что мы недополучили более трех миллионов доз", — заявил премьер.

Всего власти Австралии привили 850 тысяч жителей страны вакциной от COVID-19 при населении в 25 миллионов. Три млн доз вакцины AstraZeneca позволят привить почти всех жителей страны, находящихся в группе риска. Ранее Федеральное агентство новостей приводило комментарии экс-главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Юнкер раскритиковал свою преемницу и ученицу Урсулу фон дер Ляйнен за то, что ее действия "портят имидж Евросоюза" и призвал Европу прекратить "вакцинные войны" со всем остальным миром.