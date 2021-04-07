Студия Disney представила новый трейлер «Круэллы» с Эммой Стоун

Лос-Анджелес, 7 апреля. На официальном YouTube-канале студии Disney появился полноценный трейлер фильма «Круэлла» с Эммой Стоун в главной роли. В российский прокат картина выйдет 27 мая.

Лента является приквелом известной серии мультфильмов и фильмов «101 далматинец». Сюжет расскажет предысторию главной злодейки Круэллы Де Виль, которая обожает монохромные наряды и мечтает сделать шубу из шкур далматинцев. Действие фильма развернется в 1970-х годах в Лондоне, когда Круэлла только начинает пробовать себя в качестве модельера.

Режиссером приквела выступил Крэйг Гиллеспи, снявший ранее нашумевшую спортивную драму «Тоня против всех». Над сценарием работали Дэна Фокс и Тони МакНамара. Главную роль исполнила звезда «Ла-ла-ленда» Эмма Стоун. Также в фильме снялись Марк Стронг, Эмма Томпсон, Пол Уолтер Хаузер, Эмили Бичем, Джоэль Фрай, Кирби Хауэлл-Баптист и Джэми Деметриу.

Недавно новый трейлер показали и создатели новой экранизации файтинга Mortal Kombat. Перед долгожданной премьерой они решили порадовать зрителей закулисными кадрами со съемочной площадки.