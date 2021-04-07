ФАН узнал о проблеме нехватки лекарств для пациентов больницы в Курской области

Курск, 7 апреля. В социальных сетях пациенты ОБУЗ «Рыльская ЦРБ» жаловались на то, что им приходиться за свои деньги покупать медикаменты для лечения. В беседе с ФАН председатель комитета здравоохранения Курской области Наталья Пархоменко прокомментировала ситуацию.

По ее словам, помощь ОБУЗ «Рыльская ЦРБ» преимущественно оказывается в рамках обязательного медицинского страхования. Все финансовые средства поступают от них в медучреждение согласно установленным тарифам в соответствии с ежегодно заключаемыми договорами.

«Поступившие средства в приоритетном порядке направляются на заработную плату с начислениями на нее и составляют более 80% в структуре затрат медицинской организации. Оставшиеся средства направляются на оплату коммунальных расходов, налогов, медикаментов, расходных материалов, питание и другие, входящие в структуру тарифа расходы», — рассказала собеседница Федерального агентства новостей.

Она добавила, что расходы ОБУЗ «Рыльская ЦРБ» на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения за 2020 год составили 7,6 миллионов рублей или 2,5% в структуре расходов, за январь 2021 года составили 0,5 миллионов рублей или 5,5%.

Наталья Пархоменко объяснила, что настоящее время в учреждении имеются медикаменты и расходные материалы для оказания экстренной медпомощи и в минимально необходимом количестве для осуществления плановой медицинской помощи.

«Проблема обеспечения пациентов ОБУЗ «Рыльская ЦРБ» медикаментами, предметами медназначения, питанием в полном объеме, обусловлена трудным финансовым состоянием медицинской организации, наличием значительной кредиторской задолженности», — отметила она.

По ее словам, страховыми медицинскими организациями в полном объеме не оплачена оказанная медпомощь за ноябрь-декабрь 2020 года ОБУЗ «Рыльская ЦРБ».

«Территориальным фондом ОМС Курской области совместно с комитетом здравоохранения Курской области ведется работа по погашению кредиторской задолженности медицинской организации», — заключила Наталья Пархоменко.

Ранее ФАН сообщал, что Курской области в 2021 году на нацпроекты будет выделено более 9 млрд рублей. Только 800 миллионов рублей будет выделено на приобретение медицинского оборудования, покупку лекарств для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а также спецпрепаратов для пациентов с онкологией.