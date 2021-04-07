Виктор Васильев: Мой дружок Зеленский никогда больше не выйдет на сцену

Известный российский актер, шоумен и телеведущий Виктор Васильев заявил ФАН, что президента Украины Владимира Зеленского регулярно подставляют, в результате чего тот вполне может оказаться за решеткой.

Бывший капитан команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга» и экс-резидент проекта «Comedy Club» в эксклюзивном интервью рассказал, над чем сейчас работает и почему кавээнщикам не особо рады в кинематографе. А потом, как водится, разговор ушел в сторону политики, которая часто бывает неразрывно связана с искусством.

«Жду, когда из шоу «Лучше всех» уйдет Максим Галкин»

— Виктор, вспомнилось тут шоу «Yesterday Live», которое вы вели (шло в эфире Первого канала с 2010 по 2013 годы). Оно многим нравилось…

— Вы знаете, да, это было классно, в тему. Нам столько давали тогда шутить, в том числе, на тему политики. А сейчас уже даже намека нет ни на какую политику, ни на что — нигде и ничего, все прикрыли.

Было классное время, и передача прекрасная, и ребята тоже. Я потом еще пытался сделать что-то наподобие того формата, приносил на тот же Первый канал, но мне сказали, что там эта развлекательная ниша уже занята [Иваном] Ургантом.

Короче, теперь жду, когда [Максим] Галкин уйдет из шоу «Лучше всех», и я займу его место (смеется).

— На данный момент вы — ведущий также детского шоу на телеканале ТВ-3 «Рисуем сказки». Еще где-то снимаетесь, что-то ведете?

— На телевидении пока больше ничего нет, а в кино есть кое-какие проекты. Вот уезжаю в Киев на съемки. Сейчас как раз садился в машину — был на «Мосфильме» на пробах. Да, на какие-то пробы приглашают, пытаюсь что-то делать. Конечно, приходится тяжело, не имея актерского образования, но иногда на роли все-таки утверждают.

— Ну, у вас же была такая хорошая школа как КВН! Нынче, если посмотреть на ТВ, так процентов, наверное, 90 ведущих и участников тех или иных программ на разных каналах — это выходцы из Клуба веселых и находчивых. Согласны?

— Конечно, согласен! Да, школа большая была. Но, знаете, это все же немножко не то. Если говорить о кинематографе, то в нем-то как раз не так много кавээнщиков, в кино нас не особо охотно берут.

— Почему?

— Потому что, типа: «А-ха-ха, комики, ха-ха, это не серьезно, ха-ха». Лично мне, на самом деле, было поначалу очень тяжело, да и сейчас, в принципе, не просто. То есть, я прихожу на кастинг — вроде и режиссеру нравится, и всем нравится, но в последний момент продюсеры говорят: «Ой, ну это же «камеди».

Все равно есть вот такой шлейф. Но, думаю, что скоро я этот свой «хвост» отрублю (смеется)! Учусь потихонечку [актерскому делу], мне это дело нравится.

Вообще, когда выходил на сцену в КВН, мне казалось, что я все умею, и это же так просто, могу и это сделать, могу и то, могу кого-то спародировать. Я вот прям думал, что действительно одарен от бога (смеется). Но потом, когда побывал на съемочной площадке, и пара режиссеров сказала мне: «Вить, ну, это вообще не туда». И я такой: «В смысле — не туда?»

А тут и вовсе живу с женой-актрисой, так там я вообще все делаю неправильно!

«Пандемия так сильно проехалась по всем»

— Кстати, у Анны Снаткиной все хорошо с работой?

— Конечно. Жена снимается, а сейчас еще и очень много стало театра, она же в Губернском у [Сергея] Безрукова, и он, например, сделал ее в «Пушкине» Натали Гончаровой. В общем, у Ани уже есть три спектакля и еще четвертый вырисовывается.

— Хорошо же, когда есть работа? Особенно учитывая всю эту пандемию новой коронавирусной инфекции…

— Ой, не говорите! Пандемия так сильно проехалась по всем, а особенно по творческим людям. Все, чем мы жили, просто прекратилось, но вот, наконец, потихоньку восстанавливается. И то с такой, знаете, опаской.

Вот я еду в Киев и понимаю, что там совсем беда с этим делом, вакцинация была просто провалена, у них там ужас. Просто ужас!

Я, кстати, каждый день слежу за [президентом Украины Владимиром] Зеленским и за всем, что там происходит.

— Даже так?

— Ну, потому что вообще-то он — мой приятель и дружок, с которым мы всю жизнь были вместе и — ха-ха, хи-хи. А Зеленский теперь президент, и я, конечно, до сих пор не могу в это поверить…

— Слушайте, а вас не пугает, что Россию там считают врагом и агрессором? Имею в виду поездки туда на съемки…

— Нет, не пугает. Ну да, так говорят о России. Но если я приезжаю туда и не кричу везде что «Крым наш», то, конечно, все проходит спокойно. Приехал, отснялся и уехал.

— А Крым наш?

— Я считаю, что это должны решать люди, которые там живут. У них же было такое право высказаться, вот они им и воспользовались. Сейчас уже прошло время, и все понемногу улеглось. А вот если бы это действительно была оккупация, то люди, которые там живут, проголосовали бы по-другому, сказали бы: «Нет, мы хотим обратно на Украину!» Так нет же!

Я просто очень-очень глубоко в этой украинской теме. Люди, которые приходят там к власти, совсем не знают историю. А люди, которые историю знают, те же историки например, сидят и помалкивают, либо уже давно уехали из этой страны.

Тем, кто говорит о войне, о «России-агрессоре», просто нужно открыть и прочитать документы. Они же там не верят никому! Ну, так если тебе интересно, сходи в библиотеку, все же есть в открытом доступе, открой документы и посмотри, кто такой Бандера, кто такой Шухевич, и можно ли вообще, например, называть стадионы их именем. Вот в Тернополе назвали стадион в честь Шухевича, человека, который просто «клал» людей, убийцы. Ну, как вообще?! Это же просто треш!

«О Зеленском точно снимут фильм»

— А еще улицы, проспекты называют в их честь…

— Да, в Киеве два проспекта назвали именами тех же Бандеры и Шухевича… Что тут сказать… Ну, люди просто не знают истории, им все время кажется, что их все вокруг обманывают. Да блин, прочитай ты, кто вообще освобождал твою страну! Реально же, Советский Союз никогда ни на кого не нападал! Как и Россия. Никогда ни на кого! Ну, не было такого. Поэтому лично для меня все это очень больно…

Вот, например, я приезжал на Украину месяца три назад. Иду и вижу детский сад, прохожу мимо, и мне стало интересно. В песочнице играют детишки лет трех-четырех-пяти, дошколята, и такой гул стоит! Я начинаю прислушиваться, и, клянусь вам, хоть бы один из них говорил на украинском языке! Хоть бы одно слово! Нет, все дети — на чистом русском языке, они даже не «гэкали».

— Какой вы сделали вывод?

— У их правительства просто каша в голове, они все там не понимают, что делать, хотя абсолютно все говорят на русском, и никто — на украинском. В Киеве — особенно. Разве что только на западе Украины, наверное, кто-то с этим и борется. То есть они борются с тем, с чем были сами рождены и на чем воспитаны. И мне так жалко этих детишек, которые уже никогда, может быть, не прочитают Достоевского и Пушкина… У них это просто отобрали, поэтому они будут читать лишь Лесю Украинку, еще кого-нибудь.

Так нельзя! Мне смотреть на это жалко и обидно, потому что ведь, на самом деле, мы — братья. Все украинцы — такие же, как мы, у них все то же самое. Но им постоянно говорят, что вот рядом есть огромная страна, она ваш враг, она вас ненавидит. Но это же не так!

В общем, для меня это очень больная история, и я думаю, что о Зеленском, конечно, снимут фильм. И тот, кто это сделает первым, станет миллиардером! Потому что многие захотят посмотреть этот фильм — ох, судьба, конечно, у парня, скажу я вам…

— Вы имеете в виду фильм художественный или документальный?

— Художественный, думаю, снимут, документальных-то вон уже наляпано сколько. Зеленский был №1, его носили на руках, он всем нравился. Ну, реально всем! Не было человека, которому он бы не нравился, даже здесь, в России. Мама моя, например. Зеленский сюда приезжал, снимался, был таким рубаха-парнем.

— Но как только он стал президентом, ситуация резко изменилась?

— Даю 90 процентов на то, что он будет сидеть в тюрьме, и процентов 50 на то, если вообще останется в живых. Это уже точно. Зеленский закрывает телеканалы без судов, вот просто своей подписью. Но он же не знает, что будет дальше, кто потом придет к власти, какие люди. А он ставит свою подпись... Его планомерно подставляют.

«Все разлетается»

— Вы реально так считаете?

— Конечно. Все это идет от его офиса, они просто думают: «А, нам все с рук сойдет». Нет, не сойдет! Они там, наверное, думают, что, если не сажают предыдущего президента, [Петра] Порошенко, значит, и тот, кто придет следующим, нас тоже не посадит. Нет!

К сожалению, Зеленского уже много куда засунули, и самое страшное, что он не сможет потом заниматься своим любимым делом, он никогда больше не выйдет на сцену.

— Почему?

— Потому что уже будет глупо смотреться на сцене, просто глупо. В общем, такая судьба у парня… Зеленский понимает — уже нет у него такой поддержки населения, какая была перед выборами. И все разлетается…

Виктор Васильев родился в январе 1975 года в Ленинграде. В 1997-м окончил Санкт-Петербургскую инженерно-экономическую академию. Там же впервые выступил в составе студенческой сборной КВН. Учился в аспирантуре при Санкт-Петербургском университете экономики и финансов.

В 1998 году Васильев возглавил команду КВН «Сборная Санкт-Петербурга» (вместе с Дмитрием Хрусталевым и Полиной Сибагатуллиной) и играл за нее до 2005-го.

В 2007 году стал резидентом шоу телеканала ТНТ «Comedy Club» (до 2012-го). С 2010 по 2013 года — вел на Первом канале передачу «Yesterday Live». После этого был ведущим или участником различных телешоу.

С октября 2012-го женат на актрисе театра и кино Анне Снаткиной. Сейчас ведет на канале ТВ-3 программу для детей «Рисуем сказки».

Отметим, что в конце марта глава МВД Украины Арсен Аваков выступил на своей странице в социальной сети Facebook за свободное развитие русского языка в стране, так как он является в ней языком общения и культуры, а также потому, что на нем писали сотни украинских писателей.

За что тут же был назван скандальной писательницей Ларисой Ницой «главным клоуном».