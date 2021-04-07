В Германии доходчиво объяснили, почему Украине нет места в НАТО

Берлин, 7 апреля. Украине нет места в составе Североатлантического альянса. Такое мнение выразили читатели немецких СМИ.

Процесс вступления Украины в НАТО должен быть ускорен из-за нарастания напряженности в отношениях между Москвой и Киевом, напомнили журналисты немецкого издания Die Welt заявление украинского лидера Владимира Зеленского в своем материале. По мнению президента Украины, добиться прекращения вооруженного противостояния в Донбассе якобы можно лишь при помощи «вступления государства в Альянс», однако в российском руководстве уже отреагировали на слова Зеленского, ответив, что подобные инициативы лишь ухудшат обстановку на юго-востоке Украины.

Информация о наращивании сил ВС РФ вблизи украинских границ якобы является «тревожной», приводят журналисты заявление внешнеполитического спикера фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юргена Хардта. Он утверждает, что из-за этого стабильность во всей Европе находится «под угрозой».

Аудитория немецкого издания весьма бурно отреагировала на публикацию, заявив о том, что странам Европы и Соединенным Штатам нужно заниматься своими проблемами, а не вмешиваться в дела Украины. По мнению некоторых пользователей, украинское членство в Североатлантическом альянсе станет фатальным для блока.

«Что, черт возьми, Запад забыл на Украине?! Европейцам и американцам нужно заняться собственными проблемами. Принять Украину в НАТО — это чистое самоубийство!» — пишет один из жителей Германии.

«Никогда не забуду, как этот комик Зеленский в свое время подлизывался к Трампу. Все записано на пленку. Несмотря на все стратегическое давление, блок НАТО не должен идти на прием Украины. Пока эти насквозь коррумпированные страны не начнут активно и собственными силами развиваться в сторону демократии, они потенциально принесут еще больше проблем, а их и так хватает. Украине так же не место в НАТО, как и Турции в ЕС», — высказал подобное мнение другой пользователь Сети, доходчиво объяснив, почему не стоит подпускать Киев к Альянсу.

Киев, провоцируя Россию на конфликт, намеревается спрятаться за НАТО, отметил один из комментаторов. По его мнению, подобная ситуация является опасной, так как она может привести к крупной войне. Другой читатель выразил похожее мнение, заявив, что планы Зеленского по «остановке вооруженного противостояния» в Донбассе при помощи членства Украины в Альянсе являются самым простым способом втянуть блок войну.

Ранее главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский объяснил, почему Украина останется без военной поддержки Североатлантического альянса в случае войны с Россией.