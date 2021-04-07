Миллионы жителей ДРК остались за чертой бедности и испытывают дефицит продовольствия

Киншаса, 7 апреля. Население Демократической Республики Конго испытывает серьезный недостаток продовольствия.

Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций (ВПП ООН) обеспокоена ситуацией, которая складывается в африканской стране. Она обращает внимание, что ДРК еще никогда не переживала таких трудностей.

Продуктов питания не хватает более чем 27 млн конголезцев. Эксперты ООН подчеркивают, что почти 7 млн из них находятся в крайне тяжелом положении. Они нуждаются в немедленном оказании помощи.

Небывалое обострение голода вызвано военным конфликтом, который происходит на территории республики. Особенно страдают ее восточные провинции, где действует группировка «Союзные демократические силы» (ADF). Бандиты нападают на населенные пункты, а мирные жители становятся их постоянными жертвами.

Многие вынуждены покидать родные дома, пытаясь спастись от атак боевиков. В ДРК зафиксировано больше 5 млн внутренне перемещенных лиц, которые в первую очередь подвержены риску остаться без еды.

Кроме того, проблему усугубила пандемия COVID-19. Чтобы остановить распространение вируса, государственные власти ввели ряд ограничений. Они обусловили экономический спад в Демократической Республике Конго. Большая часть населения потеряла рабочие места и лишилась средств к существованию.

Катастрофическая ситуация не только в ДРК. Голодают примерно 230 млн человек в странах, расположенных к югу от Сахары. Причинами нехватки продовольствия стали коронавирус, экономические кризисы, бесчинства террористов и стихийные бедствия.