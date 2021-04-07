Суд предъявил обвинения блогеру Эдварду Билу

Москва, 7 апреля. Пранкер Эдвард Бил получил обвинения в нарушении ПДД. Он проходит по делу о массовой аварии в центре Москвы, в результате которой пострадала женщина.

Блогеру Эдварду Билу были предъявлены обвинения в нарушении ПДД, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Также подозреваемому могут назначить психиатрическую экспертизу — специалисты установят, осознавал ли Бил, что совершает преступление.

Напомним, что 1 апреля подозреваемый, находясь за рулем Audi, выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате происшествия пострадала сотрудница Госдумы, которая позже впала в кому.

Ранее Бил предложил пострадавшей выплатить компенсацию, сообщал ФАН.