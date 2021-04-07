Актер Прилучный похвастался красавицей-дочкой от актрисы Агаты Муцениеце

Москва, 7 апреля. Известный российский актер, главный «мажор» страны Павел Прилучный показал фото пятилетней красавицы-дочки Мии от коллеги Агаты Муцениеце.

Личная жизнь звезды «Закрытой школы» и «Мажора» в последнее время вызывает неподдельный интерес у поклонников и журналистов. Прилучный развелся с супругой Агатой Муцениеце и закрутил роман с Мирославой Карпович.

При этом актер старается чаще проводить время со своими детьми — Мией и Тимофеем. Он похвастался перед подписчиками в Instagram повзрослевшей дочерью.

«Моя любовь», — написал артист в соцсетях.

Запись появилась в Instagram-блоге Прилучного менее суток назад и уже набрала более 80 тысяч лайков. Подписчики заметили, что Мия все больше напоминает свою звездную мать. Фолловеры назвали девочку «Агатиком номер два».

«Миюшенька, милейшее создание! Павел Валерьевич — ювелир!» — написала пользовательница. «Очень красивая и хорошая девочка, видно, что любима и окружена заботой. Павел, вам очень повезло иметь такую дочурку», — добавил другой фолловер.

Ранее звезда «Тобола» Агата Муцениеце пожаловалась, что дети стали часто ссориться. По словам актрисы, Мия и Тим постоянно ругаются, что-то делят и недовольны друг другом.