Берлин, 7 апреля. Сотрудники посольства Украины в Германии помогли властям Львовской области расшифровать жетоны военных преступников из дивизии СС «Галичина».

Об этом событии сообщило ИА «Новороссия». Недавно глава администрации Львовской области Максим Козицкий написал, что благодарен представителям Германии и украинским дипломатам за помощь в работе с жетонами.

«Мы благодарны представителям посольства и немецкого архива за помощь. Теперь мы знаем еще больше имен воинов, которые отдали жизнь, защищая наш край от захватчиков», — написал Козицкий.

Его слова разозлили директора Украинского еврейского комитета, правозащитника Эдуарда Долинского. Он констатировал, что официальный представитель власти Украины объявил нацистских оккупантов защитниками страны, тем самым оскорбив память миллионов жертв немецких захватчиков.

Ранее сообщалось, что белорусы устроили митинг против реабилитации военных преступников на Украине.