Брат президента Кот-д’Ивуара получил пост министра обороны

Уагадугу, 6 апреля. Президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара своим указом от 6 апреля назначил на пост министра обороны своего младшего брата Тьене Уаттара, временно исполнявшего обязанности министра после внезапной кончины своего предшественника Хамеда Бакайоко.

В правительстве произошли и другие перестановки: близкая к президенту министр образования Кандия Камара была назначена государственным министром иностранных дел. Пост министра внутренних дел сохранил соратник Уаттара Вагондо Диоманде.

Парламентские выборы, состоявшиеся в стране 6 марта, прошли в спокойной обстановке в отличие от президентских выборов 31 октября 2020 года, в ходе которых оппозиция выступила против переизбрания Уаттара на третий срок подряд и бойкотировала голосование. Победа Уаттара, получившего 94% голосов избирателей, спровоцировала многочисленные акции протеста, в результате которых многие члены оппозиции были арестованы. По данным НПО Human Rights Watch, в ходе протестов около ста человек погибли и более двухсот получили ранения. По этой причине назначенный 26 марта премьер-министр Патрик Арши заявил о намерении проводить политику примирения.