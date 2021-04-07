Ара Абрамян разобрался в перспективах Армении после конфликта в Карабахе

Санкт-Петербург, 7 апреля. Армения может стать перспективным государством благодаря стратегическому партнерству с Россией. Об этом заявил президент Союза армян РФ Ара Абрамян.

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот» провели конференцию на тему «Как Армения разрешит военно-политический кризис». Ара Абрамян считает, что у республики есть потенциал, однако сейчас необходимо решить проблемы, образовавшиеся после боевых действий в Карабахе.

«Мы должны сейчас убрать последствия войны. Вторая задача — это развитие. Имея такую диаспору и стратегическое партнерство с Россией и Евразийским союзом, мы можем стать одним из самых перспективных государств», — считает Абрамян.

Он подчеркнул, что страна должна использовать свой научный и финансовый потенциал, чтобы добиться успеха.

«Я уверен, Армения будет одной из самых сильных и развивающихся стран», — заключил эксперт.

Как стало известно ранее, политолог Андрей Арешев оценил перспективы премьер-министра Армении Никола Пашиняна.