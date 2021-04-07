Подросток в Краснодаре ударил женщину битой по голове

Краснодар, 7 апреля. Женщина, выгуливающая собаку, сделала замечание компании подростков. В ответ школьник напал на нее. Потерпевшая обратилась в полицию.

Инцидент произошел во дворе многоэтажного дома на Заполярной улице, сообщили в пресс-службе УМВД по городу. По данным полиции, пострадавшая сделала юношам замечание, после которого один из молодых людей подошел к «обидчице» и ударил ее бейсбольной битой по голове.

Сверстники молча наблюдали за происходящим. Нарушителей задержали. Выяснилось, что незадолго до конфликта они распивали спиртное в общественном месте. На хулиганов составили административный протокол. Им грозит штраф. Кроме того, стражи порядка проведут беседу с родителями фигурантов.

Женщине предстоит пройти медэкспертизу, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. Сама потасовка попала на видео, поэтому нарушителям будет сложно уйти от правосудия.

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