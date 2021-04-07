Психолог Котолазова назвала самый эффективный способ побороть аэрофобию

Самолеты — самый безопасный вид транспорта, однако статистические данные не являются аргументом для тех, кто боится перелетов. Клинический психолог Алла Котолазова рассказала ФАН, почему люди боятся летать на самолетах и можно ли побороть аэрофобию.

Специалист объяснила, что аэрофобия — один из самых сложных страхов, потому что основан на страхе смерти. Легких путей избавиться от фобии нет, предупредила психолог.

«Самолет — это один из самых неконтролируемых видов транспорта. Если на машине у человека есть хоть какой-то контроль, то в самолете пассажир ничего не может сделать. Неконтролируемость процесса всегда пугает людей гораздо сильнее, чем иллюзия контроля», — отметила Котолазова.

Психолог подчеркнула, что при лечении аэрофобии нужен индивидуальный подход к каждому пациенту, поскольку у каждого человека своя психика: у одного страх смерти может нивелироваться религией, у другого — рациональным подходом.

Кроме того, психолог оценила эффективность одного из самых распространенных методов борьбы с аэрофобией — алкоголь. Котолазова подчеркнула, что спиртное может по-разному действовать на людей, поэтому это далеко не универсальный метод.

«Алкоголь может иногда усилить страх, ведь когда его действие пройдет, для человека это будет еще более сильным ударом. К тому же алкоголь слишком неконтролируем: кто-то выпьет больше, кто-то меньше. Самый эффективный способ — психотерапия. Также есть лекарства, которые могут снижать тревогу во время полета», — рассказала эксперт.

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