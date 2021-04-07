Ученый рассказал о «подарке», который пандемия COVID-19 готовит россиянам в мае

Москва, 7 апреля. Количество больных коронавирусом в России может резко пойти на убыль уже в конце апреля или начале мая.

Ежедневно в России увеличивается количество человек, которые обладают естественным иммунитетом к коронавирусу. Также в стране набирает обороты кампания по вакцинации от COVID-19. К началу мая в стране может уменьшиться число пациентов с этой опасной инфекцией, уверен доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Если экстраполировать заболеваемость предыдущих лет респираторными инфекциями, то конец апреля – начало мая характеризовался снижением заболеваемости ОРВИ. Мы выходим на улицу, меньше находимся в помещении, где вероятность заражения выше», — пояснил он в эфире «Радио 1».

Вознесенский также рассказал, как страна может избежать возможного начала третьей волны коронавируса. По его мнению это удастся сделать при условии добросовестного соблюдения ограничений по коронавирусу. Ученым нужно заниматься активным поиском новых штаммов вируса и тщательно контролировать прибывающих из-за границы, добавил он.

Недавно представитель Роспотребнадзора Александр Семенов заявил, что вакцинация от COVID-19 не имеет негативного влияния на мужское здоровье. По его словам люди, которые привились от коронавируса, живут полной жизнью.