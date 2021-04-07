Необычный вездеход из частей от 12 машин собрал пенсионер в Курской области. ФАН-ТВ

Двигатель от Невы, радиатор от ГАЗ-53 — военный пенсионер из Курской области сконструировал гусеничный вездеход из деталей 12 машин.

Таким образом Юрий Сухоруков решил сразу две задачи. Одна из них — детская мечта собрать свой собственный танк. Получилось почти точь-в-точь: практически военная машина, только без пушки, рассекает теперь поля и болота в округе села Гуево. Машина весом около тонны легко проезжает грязь, болото и неглубокие водоемы. А скорость может развить до 40 километров в час.

«Гусеница самодельная, тоже полностью покупали транспортерную ленту. Резали, специальные заготовки делали для приспособлений, сверлили дырки, до сих пор помню, 1286 дырочек просверлили. Сборка гусеницы — это самое трудное, самая трудоемкая [работа — примечание ФАН] была», — показывает Юрий Сухоруков.

Так изобретатель решил для себя «вторую проблему России» — плохие дороги. Бывший военный потерял ногу в Афганской войне и вопрос бездорожья в родном селе встал для него особенно остро.

«После ранения мне тяжело передвигаться по снегу, а я очень люблю зимнюю рыбалку. С возрастом уже начал задумываться, что надо что-нибудь придумать для того, чтобы проще было доехать до речки», — рассказал пенсионер.

Помогали в сборке вездехода четыре товарища. На поиск деталей конструкторы потратили без малого два года, а на саму сборку — четыре месяца. Себестоимость такой машины вышла небольшой, около 100 тысяч рублей. Однако сразу же нашлись желающие купить танк — в шесть раз дороже. Но Юрий всем отказывал: строил для себя.