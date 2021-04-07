Пересдача экзамена по вождению и контроль за лихачами снизят число жертв на дорогах

Ежегодные нововведения, касающиеся автовладельцев, отчасти рассчитаны на снижение количества ДТП. Но несмотря на все усилия законодателей, число жертв на дорогах не уменьшается. Почему депутаты не решаются повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения? Как обуздать лихачей, которым не страшны многочисленные штрафы? Надо ли ввести пересдачу экзамена для тех, кто был лишен прав? И почему налог на роскошь ударил по обладателям автомобилей среднего ценового сегмента? Эти и другие вопросы обсудили автоэксперты и депутаты в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения — мера среди населения не очень популярная, признал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев. Лобби автомобилистов довольно сильно, а впереди выборы. Именно поэтому депутаты и не рискнули сделать это, с сожалением отметил он.

«В Петербурге в результате ДТП в год погибают 200 человек. По всей России — 17 тысяч погибших в год. Статистика печальна и цифры не уменьшаются», — сказал Цивилев.

По мнению депутата, в вопросе штрафов и наказаний за совершение ДТП нашей стране стоит ориентироваться на Европу, где суммы, взимаемые с нарушителей, весьма ощутимы, нежели на некоторые страны Азии, где «кто первый пикнул, тот и прав». Ведь именно в Европе возникло понятие «нулевая смертность», которое отражает реальную заботу о человеческой жизни. С другой стороны, как штраф ни увеличивай, находятся люди, которым закон не писан, что подтверждает ситуация с видеоблогером Эдвардом Билом, совершившим 400 правонарушений с начала 2021 года. В итоге все закончилось жестким ДТП с тяжело пострадавшими людьми. Алексей Цивилев считает, что и на таких злостных нарушителей можно найти управу.

«Сегодня я сделал запрос в Минтранс и ГИБДД, чтобы предложить метод борьбы со стритрейсерами. Взять недавнее ДТП с блогером в Москве. У людей десятки-сотни штрафов, а они со скидочкой платят по 250 рублей. Получается, уходят даже от минимальных штрафов, которые мы никак не можем повысить. Поэтому я направил следующее предложение: если человек в год получает больше пяти штрафов, то скидка аннулируется», — рассказал участник прямого эфира.

По словам депутата, скидка на оплату штрафа не должна быть нормой ухода от ответственности. Наоборот, это привилегия и стимул к тому, чтобы нарушений ПДД было мало. В основном большая часть автовладельцев законопослушны, поэтому люди и удивляются выходкам хайпующих блогеров, отметил Цивилев.

«Обычный человек знает: не оплатишь штраф, тебе предстоит встреча с судебными приставами или без уведомления снимут деньги с банковского счета. Здесь вопрос в правоприменении. Надо сделать запрос приставам: как так получается, что они не видят этих блогеров, которые выпячивают себя таким образом», — заявил он.

Наиболее действенным способом урезонить лихачей могут стать индивидуальные проверки топ-нарушителей, уверен депутат.

В ситуации с Эдвардом Билом эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по реформе законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов обратил внимание на некоторую предвзятость служб.

«Я тоже наблюдаю на дорогах людей, оторванных от здравого смысла, но их не так много. Борьба с дорожно-транспортными фриками — это задача ГИБДД. Есть еще судебные решения и приставы, которые могут финансово наказать. Но в этом деле присутствует ангажированность истории. Только неотвратимость наказания уменьшит количество ДТП», — высказал мнение автоэксперт.

Он также предложил коррелировать размер штрафов со стоимостью автомобиля, ведь не секрет, что чаще всего лихачат обладатели суперкаров, для них 250-500 рублей — не деньги. При этом Попов признал, что подписание такой инициативы сомнительно, уж слишком много решений сейчас принимаются на фоне популизма, «это большая беда».

Но есть и хорошие новости. Дмитрий Попов рассказал, что теперь в Петербурге будет легче бороться с нарушителями правил парковки. Раньше была проблема свести в одной точке сотрудников ГИБДД, которые занимаются администрированием таких правонарушений, и работников эвакуаторной компании. Теперь делами, связанными с нарушением правил парковки, будет заниматься единая городская служба. Она будет осуществлять и оформление, и эвакуацию, поделился автоэксперт.

«Набран экипаж из большого количества инспекторов, которые будут заниматься только нарушением правил стоянки. Штрафы будут поступать в бюджет города. Проблемы, касающиеся сведения в одном месте эвакуатора и сотрудника, оформляющего документы, будут в одних руках. Только одна организация, у которой филиалы по всему городу, будет заниматься этим», — объяснил Попов.

По его расчетам, единая городская служба полноценно начнет свою работу с июля: сначала будет вестись фотовидеофиксация, потом присоединятся эвакуаторы. Такая задержка по времени связана с конкурсными процедурами по закупке техники.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в ходе обсуждения проблем автовладельцев раскритиковал так называемый налог на роскошь. Напомним, Минпромторг опубликовал обновленный список автомобилей, подпадающих под этот налог. Только ведомство не учло, что в связи с ростом цен на автомобили и падением курса рубля теперь в этот перечень попадают модели марок среднего ценового сегмента.

«Для нас, автомобилистов, любая история, связанная с деньгами, — боль. Машины дорожают в цене и попадают под налог на роскошь. Но те же KIA и Hyundai не являются авто экстра-класса, поэтому было бы логично поднять порог стоимости», — заявил Солдунов.

Относительно общей ситуации с безопасностью на дорогах Председатель Всероссийского общества автомобилистов высказал мысль, что необходимо вести анализ количества ДТП с участием конкретного человека. Если автомобилист плохо справляется с вождением, то его надо отправлять на пересдачу экзамена. Также пересдача экзамена выглядит логичной, если человек был лишен прав. По словам Солдунова, у Европы такой опыт есть. И он весьма успешен.