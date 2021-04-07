Банды напали на базу Нацгвардии, Арреаса обвинил Колумбию в разгуле насилия в Апуре

В Монагасе местные банды обстреляли отделение Национальной гвардии, медики не согласились с критикой правительства со стороны студентов, авария бензовоза парализовала движение в Гуатире, НПО рассказала об активности повстанческих группировках, а Хорхе Арреаса объяснил, почему Колумбия виновата в событиях в штате Апуре. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Центральная Венесуэла

Нападение на Национальную гвардию

Банды «Кюри» и «Эль Манко» атаковали полицейский участок в городе Карипито в штате Монагас. В ходе перестрелки ранения разной степени тяжести получили пять сержантов национальной гвардии, один из которых был прооперирован после ранения в живот. На данный момент неизвестно, каковы были мотивы преступников и есть ли потери среди нападавших.

Atacan y hieren a balazos a cuatro militares en Caripito. Un ataque bélico se produjo este lunes en el sector La Acequia, vía Caripito pasada las diez de la noche. De acuerdo al reporte de la Región de Defensa Integral de Oriente, https://t.co/Z4hGVVAtHU — Venezuelaesnoticia (@Venezuelaesnot1) April 7, 2021

Неудачная акция студентов

Студенты Университета Каракаса провели акцию с требованием срочно вакцинировать всех врачей в Венесуэле. Перед больницей своего университета они сфотографировались с несколькими черными мешками для мусора, которые изображали мертвые тела, и плакатом «430 мертвых, вакцины сейчас же!» Акция была призвана обратить внимание на высокую смертность среди врачей во время пандемии.

1) Hospital Universitario de Caracas. Supuestos estudiantes simularon cadáveres con bolsas de basura rellenas de papel, para ilustrar fakenews contra #Venezuela

???? No dicen que cerca de 230.000 trabajadores de la salud ya fueron vacunados @PartidoPSUV pic.twitter.com/4DM7fHDPfV — Tania Valentina Díaz???????? (@taniapsuv) April 7, 2021

Независимые венесуэльские и американские СМИ быстро растиражировали новость о студенческой акции, однако сотрудники больницы их самодеятельность не оценили. Разгневанные врачи назвали инсталляцию неуважением к тяжелому труду тысячей врачей, которые спасают сограждан от вируса. Они распотрошили «трупные мешки», набитые бумагой и объяснили молодым коллегам, что усилиями Министерства здравоохранения были вакцинированы 230 из 350 тысяч врачей, работающих с пациентами с COVID-19.

Las y los trabajadores del Hospital Universitario consideraron la acción un irrespeto al trabajo arduo y diario de miles. Decidieron develar el contenido de las bolsas. Pero esta acción no la reseña la prensa internacional. Nosotras sí. @PartidoPSUV pic.twitter.com/rImHsB2lCc — Tania Valentina Díaz???????? (@taniapsuv) April 7, 2021

Разлив дизтоплива

В туннеле на шоссе Великого маршала Аякучо в штате Миранда перевернулся бензовоз нефтяной компании PDVSA, на несколько часов заблокировав движение из Каракаса в Гуатире. Дизтопливо из цистерны разлилось на несколько сотен метров. Для продолжения движения по тоннелю сотрудникам дорожных служб пришлось высыпать на дорогу тонны песка. Спустя три часа работы были завершены.

#6Abr #AGMA #ACTIALIZACIÓN



Autopista Gran Mariscal de Ayacucho#Ahora El personal se encuentra trabajando para retirar el combustible de vía. pic.twitter.com/Wp0FkbltV7 — Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) April 7, 2021

Арест бандитов

В Барселоне, столице штата Ансоатеги, полиция задержала двух членов банды «Эль Кабесон». 22-летний Карлос Фигередо Сотильо и 24-летний Йорман Хосе Фигередо были арестованы в районе Эль-Виньедо. В доме, где они скрывались, были найдены несколько комплектов военной формы, огнестрельное оружие, боеприпасы и армейский ручной гранатомет.

Detienen a dos sujetos en Barcelona con prendas militares y armas de guerra. A Carlos Figueredo Sotillo (22) y Yorman José Figueredo Sotillo (24) se les incautó dentro de una vivienda uniformes militares, armas de fuego y arsenal bélico militar. https://t.co/kJjJiEBIol pic.twitter.com/xXy3q5N8xi — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) April 6, 2021

Банда «Эль-Кабесон» промышляет торговлей наркотиками, кражами, заказными убийствами и продажей оружия.

Политика

Прекращение транспортного сообщения

Министр транспорта Ипполито Абреу сообщил о временном прекращении междугородных пассажирских перевозок до 11 апреля в целях предотвращения распространения коронавируса. По словам министра, временные меры также предусматривают запрет на передвижение между муниципалитетами для работников предприятий, которые не являются государствообразующими.

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) suspendió la atención al público durante esta semana #5Abr https://t.co/TMImCduRdv — Analítica (@Analitica) April 6, 2021

Снятие эпидемиологических ограничений

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о смене режима ограничений — с 12 апреля страна вернется к схеме «7+7», согласно которой неделя свободной экономической деятельности сменяется неделей ограничений на передвижение и работу коммерческих заведений.

«Мы собираемся вернуться к стратегии 7+7 уже в следующий понедельник. 12 апреля начнется трудовое, экономическое смягчение в новом режиме, мы будем внимательно следить за соблюдением масочного режима», — заявил президент.

[ATENCIÓN] Maduro anuncia que el 12 de abril vuelve la semana de flexibilización https://t.co/zQkHVl4Npb — El Nacional (@ElNacionalWeb) April 6, 2021

Экономика

Неутешительный прогноз от МВФ

Комиссия Мирового валютного фонда по Латинской Америке и Карибскому бассейну предсказывает сокращение ВВП Венесуэлы на 10% в 2021 году. Экономисты МВФ считают, что экономический кризис в Боливарианской республики усугубится из-за низких темпов вакцинации, продолжения санкций со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза и «политической нестабильности». В прошлом году аналитики фонда заявили о сокращении венесуэльской экономики на 25%.

El FMI prevé que Venezuela sufrirá una contracción económica de 10% en 2021 https://t.co/vw4wSAgsZa — El Nacional (@ElNacionalWeb) April 6, 2021

Ранее швейцарская консалтинговая компания Credit Suisse дала противоположный прогноз, предсказав рост ВВП Венесуэлы на 4% на фоне смягчения валютного контроля со стороны правительства.

Преступность

Вооруженные группировки присутствуют в 19 регионах

Неправительственная организация Fundaredes опубликовала отчет о деятельности преступных организаций на территории Венесуэлы, согласно которому вооруженные повстанческие группировки присутствуют в 19 штатах страны. По информации НПО, самыми многочисленными группировками являются колумбийские «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC), «Армия национального освобождения» (ELN), «Силы освобождения Венесуэлы» (FVL), и криминальные кланы «Лос Растрохос», «Лос Урабеньос» и «Черные орлы».

@vladimirpadrino Ante la complicidad del Estado venezolano con grupos armados irregulares, estos actúan como un estado paralelo en la frontera, infringiendo intimidación y coacción logrando dominar las actividades como el cobro de ‘’vacunas’’. #GuerrillaEnVenezuela pic.twitter.com/aZsdD6bdpY — FundaREDES (@FundaREDES_) April 5, 2021

Эти преступные и повстанческие организации занимаются производством и сбытом наркотиков, продажей оружия, рэкетом, заказными убийствами, принуждением к труду, похищениями людей, организацией проституции и незаконной добычей полезных ископаемых.

В марте 2021 года Fundaredes сообщил о резком росте количества убийств, связанных с активностью преступных группировок. По данным НПО, в 2020 году в Венесуэле были убиты 1613 граждан, хотя годом ранее было зарегистрировано лишь 455 насильственных смертей. Самыми опасными регионами Венесуэлы признаны штаты Сулия (604 убийства), Боливар (536) и Тачира (249). В правительстве Венесуэлы пока никак не прокомментировали исследования Fundaredes.

Внешняя политика

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса провел пресс-конференцию, посвященную ситуации в штате Апуре и давлению со стороны правительства Ивана Дуке. Министр заявил, что «колумбийский олигархат» через подконтрольные СМИ искажает реальную обстановку на юге Апуре, где Вооруженные силы Венесуэлы проводят контртеррористическую операцию против FARC.

Арреаса подчеркнул, что вторжение боевиков на территорию Венесуэлы стала результатом неспособности правительства Дуке взять под контроль ситуацию в колумбийском департаменте Араука, где обосновались FARC и ELN.

«Мы не знаем, кто контролирует эту территорию, иногда кажется, что это партизанская группа или военизированная организация», — объявил дипломат.

Canciller Jorge Arreaza: "Colombia es un narcoestado y nadie lo puede negar. En Colombia hay carteles, hay clanes, hay estructuras de crimen organizado".#CuidémonosDelVirus pic.twitter.com/UpVcyBl3nG — Cancillería Venezuela ???????? (@CancilleriaVE) April 6, 2021

Он также заявил, что единственным «наркогосударством» в регионе является Колумбия, где наркокартели имеют огромное влияние на правительство.

«Правительство Колумбии называет наркогосударством Венесуэлу в то время как единственным наркогосударством, чем есть неопровержимые доказательства, является сама Колумбия, где есть картели, есть кланы и есть организованные преступные структуры. За 17 дней в борьбе против группировок, как бы они не назывались, Венесуэла сделала больше, чем вооруженные силы в Колумбии за 30 лет внутреннего конфликта», — добавил Арреаса.

Canciller Jorge Arreaza: "En 17 días la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha hecho más por garantizar la seguridad y combatir a los grupos irregulares que las Fuerzas Armadas de Colombia".#CuidémonosDelVirus pic.twitter.com/c88P8UMqNU — Cancillería Venezuela ???????? (@CancilleriaVE) April 6, 2021

По словам министра, армия Боливарианской республики разгромила повстанцев и очистила территорию возле города Ла-Виктория, а сами боевики бежали в Арауку.

Гуманитарные вопросы

Пандемия COVID-19

За минувшие сутки в Венесуэле было зарегистрировано 1526 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. От вируса скончались еще 15 граждан Боливарианской республики. По данным Минздрава, около 91% инфицированных успешно переносят болезнь.