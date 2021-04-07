«Чистые четверги» в Саратове: не все жители хотят заниматься бесплатной уборкой

Мэр Саратова Михаил Исаев объявил апрель месяцем весенних работ по благоустройству города, подписав соответствующее постановление. В течение месяца каждый четверг будут проводиться общественные работы, куда Исаев рекомендовал привлекать работников организаций всех форм собственности. Через громкоговорители начнут транслировать обращение к жителям Саратова с просьбой принимать участие в мероприятиях по уборке города.



Согласно имеющемуся плану, до 10 апреля должно идти благоустройство объектов размещения рекламы и витрин магазинов, а также уборка территорий, прилегающих к рынкам. Следом запланированы работы по благоустройству Набережной Космонавтов, после чего начнется уборка придомовых территорий и остановок общественного транспорта. Далее будут очищаться школьные территории, облагораживаться газоны и благоустраиваться кладбища. Финальными станут работы по ямочному ремонту дорог и обновлению разметки.



Далеко не все саратовцы обрадовались инициативе властей по поводу «чистых четвергов». Особенно недовольны работники бюджетных организаций, которые обычно первыми привлекаются к общественным работам.

«Почему-то каждый раз всегда таскают нас именно в апреле, когда еще достаточно холодно. Многие думают, что мы получаем удовольствие от ковыряния в грязи на территории, но это не так. Собираем мусор, осколки бутылок и тому подобную гадость. Под ногтями грязь, вся одежда пыльная, а толку — минимум, прямо скажу. Когда люди работают из-под палки, ничего хорошего не бывает. У нас есть дворник по штатному расписанию, поэтому не понимаю, почему я должна выполнять чужие обязанности несколько раз в году. За время субботников накапливаются нерешенные дела, которые приходится делать по выходным», — отметила сотрудница одного из саратовских детских садов Анна В.

Привлекать к уборке города рекомендовано и сотрудников частных организаций. Продавец одного из спортивных магазинов Петр П. имеет негативный опыт участия в «субботниках».

«Наш владелец — большой любитель всех городских мероприятий. Конечно, сам он там не появляется, но своих подчиненных отправляет охотно. Велопрогулка — мы там, митинг в честь праздника — мы участвуем, уборка города тоже регулярно ложится на наши плечи. Я не вижу проблемы в том, чтобы несколько часов пособирать листву и мусор. Но есть маленькая деталь: нам, как правило, приходится заниматься общественной работой в свои выходные дни. Никто не дает нам отгулы и так далее. Все, кто свободен, обязаны участвовать в благоустройстве города. Поэтому как только мы слышим о подобных инициативах властей, настроение сразу падает до нуля», — подчеркнул Петр.

Однако далеко не все саратовчане относятся к уборке Саратова отрицательно. Пенсионерка Тамара Зеленова отметила, что помощь жителей нужна, когда коммунальные службы не справляются.

«Вы видели, на что Саратов похож после зимы? Город будто несколько месяцев бомбили, а не просто снег лежал. Конечно, коммунальщики не справляются, им бы ремонт минимальный успеть сделать до майских праздников. Ребята день и ночь работают, их пожалеть нужно. Поэтому нужно использовать позитивный опыт СССР и всем городом выйти на улицу. Нет ничего плохого в том, чтобы немного потрудиться на благо общества. Я так и вовсе люблю такие вещи, для меня это лишний повод выбраться из дома», — рассказала пенсионерка.

Таким образом, идея общественных работ раскалывает жителей Саратова на два лагеря. С одной стороны, городу действительно нужна помощь: сейчас улицы выглядят максимально непрезентабельно. Однако многие уже успели отвыкнуть от бесплатного труда, который, по их мнению, должны выполнять специальные службы. Каждый должен решить для себя вопрос о необходимости «чистых четвергов» самостоятельно.