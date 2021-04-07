«Союзмультфильм» анонсировал выход сериала по мотивам «Чучела-Мяучела»

Москва, 7 апреля. Студия «Союзмультфильм» показала небольшой фрагмент из нового анимационного сериала по мотивам советского мультфильма «Чучело-Мяучело» Инессы Ковалевой.

Комедийно-приключенческий мультфильм выйдет под названием «Чуч-Мяуч». При работе над проектом создатели ориентировались на детей дошкольного возраста. Сериал будет состоять из 52 семиминутных серий. Главными героями стали девочка Маруся и кот Мяуч, который может исполнять желания.

«В «Чуч-Мяуче» будет множество волшебных историй, однако чудеса в нашем мультфильме невпопад, и героям приходится каждый раз проявлять творческий подход, чтобы разрешить все удивительные ситуации, с которыми им приходится столкнуться», — рассказала председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Глава студии отметила, что при создании сериала они следовали канонам оригинального мультфильма, ставшего классикой советской анимации. По словам Слащевой, «Чуч-Мяуч» — это о дружбе, творчестве, взаимоподдержке и доброте. С помощью незатейливых историй маленькие зрители смогут понять эти простые, но важные ценности. Премьера мультсериала состоится 14 апреля на видеосервисе Premier, сообщает «Культуромания».

Российская студия «Союзмультфильм» рассматривает возможности запуска собственного детского телеканала. Новый проект может быть создан и на базе уже существующего канала «Мультиландия».