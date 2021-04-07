Американские ученые доказали, что за счастье человека отвечает мозг

Вашингтон, 7 апреля. Нейроны, которые отвечают за выработку дофамина, самостоятельно регулируют количество и время выпуска гормона в мозг.

При выработке дофамина мозг человека не обращает внимания на те сигналы, которые ему посылают нейронные сети. Такой вывод на основании проведенного исследования сделала группа американских биологов. Итоги работы опубликованы в издании Cell Reports.

«Для того, чтобы клетка могла контролировать соседа с помощью дофамина, нужно много синапсов или соединений, сквозь которые клетки сталкиваются и обмениваются сообщениями. У дофаминовых нейронов нет достаточного количества синапсов», — пояснил автор исследования Такуя Хикима.

По мнению ученых, многие клетки, которые занимаются выработкой гормонов в организме, функционируют на основе саморегуляции. Она более простая, чем система передачи сигналов от клетки к клетке.

Не так давно нейрофизиологи из США нашли способ подавить слуховые галлюцинации у мышей. Нейрофизиологи уверены, что эксперименты на грызунах позволят выработать новые методы терапии психоза у человека.