Суд вынес приговор ударившему омоновца таксисту Евсину

Москва, 7 апреля. Тверской районный суд вынес вердикт по делу Валерия Евсина, атаковавшего стража порядка на незаконной акции 23 января. Ближайшие два года подозреваемый проведет в колонии.

Таксист Валерий Евсин приговорен к двум годам лишения свободы в колонии общего режима за нападение на сотрудника ОМОН во время незаконного митинга 23 января в Москве, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. При этом будет учтен срок, который осужденный провел под стражей.

Напомним, прокурор ходатайствовал о назначении более сурового наказания. Сторона обвинения настаивала на наказании в виде трех лет тюрьмы, сообщал ФАН.