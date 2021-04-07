В России могут по-новому начать определять уровень бедности

Москва, 7 апреля. Правительство Российской Федерации рассматривает новый критерий для определения уровня бедности в стране.

Об этом стало известно из заявления главы Счетной палаты Алексея Кудрина. О новом критерии он рассказал в ходе выступления на пленарном заседании Государственной думы.

«Правительство рассматривает еще один критерий по уровню бедности, на основе этого подхода, которой будет чуть-чуть отличаться», — сообщил глава ведомства.

При этом более точной информации пока нет. На данный момент кабмин оценивает ряд инициатив, внесенных аудиторами Счетной палаты, как стало известно из слов Кудрина. Председатель СП также отметил, что изменения порядка расчета прожиточного минимума, вступившие в силу с начала текущего года, являются рациональными.

Алексей Кудрин ранее заявлял, что двукратного снижения бедности в РФ можно добиться раньше, чем к 2030 году. Большая часть предложений СП посвящена именно этому, заметил глава ведомства.