Ирина Круг призналась, что каждый год плачет в день рождения покойного мужа

Москва, 7 апреля. Российская эстрадная певица, исполнительница шансона Ирина Круг опубликовала трогательный пост в Instagram в день рождения покойного супруга Михаила.

Ирина Круг заявила, что каждый год 7 апреля она плачет по покойному мужу. Она добавила, что очень многие люди по-прежнему помнят артиста и любят его творчество. В сердцах поклонников исполнитель хитов «Кольщик», «Владимирский централ» до сих пор жив.

«И радость и печаль сегодня!» — написала вдова в соцсетях.

Певица поделилась с поклонниками роликом, на котором поет одну из песен Михаила Круга. Запись всего за несколько часов посмотрели почти 100 тысяч раз. Поклонники поддержали Ирину, заверив, что супруг наблюдает за ней с небес.

«Если бы не такой замечательный человек как Михаил Круг, то мы наверное не узнали бы, что есть такая замечательная Ирина Круг!» — написал пользователь. «Разве можно забыть такого человека. С днем рождения и царствия небесного Михаилу! Он всегда с нами», — добавил другой фолловер.

Ранее вдова известного шансонье рассказала в студии программы «Судьба человека», что ее подозревали в убийстве Михаила. По словам Ирины, у нее был друг — однофамилец одного из убийц. Поэтому через какое-то время поползли слухи о причастности артистки к смерти Круга.