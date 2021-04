Шахты, геноцид и беженцы: что корпорации из Канады подарили Центральной Америке

Канадские транснациональные корпорации не раз становились объектом критики со стороны правозащитников. Их деятельность в Центральной Америке привела к крупномасштабному миграционному кризису и вдобавок сопровождалась массовыми убийствами, незаконной приватизацией земли и депортациями местных жителей. Власти таких государств как Гондурас и Гватемала предпочитали защищать интересы иностранных инвесторов, а не права и безопасность своих граждан.

Автор Telegram-канала «Пиночет печет печенье» рассказывает, как канадские корпорации пришли к доминированию в Центральной Америке, опередив США, как они поддержали переворот в Гондурасе в 2009 году и к каким печальным последствиям это привело для жителей региона.

Конституционный суд Гватемалы 23 февраля 2021 года закрыл разработку никелевой шахты «Феникс», принадлежащей «Гватемальской никелевой компании» (CGN). До этого шахтой владела печально известная канадская компания Hudbay Minerals. Персонал фирмы был замешан в массовых изнасилованиях, убийствах и выселениях индейцев народа майя-кекчи, на территориях которых располагается шахта. В 2011 году канадцы продали большую часть своей доли в CGN швейцарской фирме Solway Investment Group, став миноритарными акционерами.

Суд постановил, что еще с 2005 года разработка на месторождении велась незаконно. Компания-оператор нарушала трудовое законодательство Гватемалы, а местные жители страдали от ущерба, который компания наносила экологии. После этого территория шахтной разработки была уменьшена почти в 40 раз, с 248 до 6 квадратных километров, а работы были полностью остановлены.

Богатые земли Гватемалы

Промышленная добыча минерального сырья началась в Гватемале во второй половине XX века. На территории страны были обнаружены богатые месторождения цинка, никеля, кварца. Всемирный банк в 1951 году посоветовал правительству страны сосредоточиться на развитии горнорудной промышленности. Так как без иностранного капитала сделать это было невозможно, банк рекомендовал принять законодательство, которое бы облегчило иностранным инвесторам доступ к гватемальским недрам.

Соответствующие законы были приняты в 1965 году при непосредственном участии иностранных горнорудных корпораций, в частности INCO. И в том же году INCO получила концессию на 40 лет на разработку никелевых месторождений рядом с гватемальским озером Исабаль в Эль-Эсторе. Канадцы вообще не платили налогов, — а местные власти рассматривали это месторождение как «образцовое», которое должно привлечь иностранных инвесторов в страну. Горнорудные компании даже не скрывали того, что стремятся стать для гватемальской экономики тем, чем когда-то была американская United Fruit Company.

Экономика — двигатель геноцида

Большую часть своей деятельности INCO сосредоточила в гватемальском регионе Альта Верапас. В 1978 году корпорация стала разрабатывать никелевые месторождения рядом с городом Пансос. Местные жители, несогласные с передачей своих земель канадцам, были убиты или изгнаны военными. В результате противостояния погибли 114 человек.

Это лишь один из эпизодов экспансии канадских горнорудных гигантов в Центральную Америку, которая продолжается уже 50 лет.

Некоторые историки полагают, что эта бойня запустила массовое насилие против майя, которое в 1980-х годах превратилось в полномасштабный геноцид. Ультраправая диктатура полковника Эфраина Риоса Монтта в 1982-1983 годах исходила не только из идеологических соображений — правительство Гватемалы хотело очистить от местных жителей земли, пригодные для иностранных инвестиций.

Нестабильность местной власти и гражданская война мешали иностранному бизнесу. Новый виток экспансии канадских компаний пришелся на 1990-е годы, когда Гватемала начала проводить неолиберальную политику, ослабила природоохранное законодательство и разрешила бесконтрольно использовать крайне токсичную и опасную для здоровья людей технологию цианидизации для выделения ценного сырья из добываемой руды.

INCO уступила свои месторождения канадской корпорации Skye Resources. Последняя образовала свою субсидиарную структуру «Гватемальская никелевая компания» (CGN), под крылом которой началась в 2004 году разработка на шахте «Феникс». А после продала ее в 2008 году другой канадской компании — HudBay Minerals.

Империализм во имя светлого будущего

В 1990-е годы Канада заключила с государствами Центральной Америки соглашения о свободной торговле и защите иностранных инвестиций, в рамках которых были ослаблены об окружающей среде и соблюдении прав местных жителей. В Гватемале не понадобилось даже этого — ее законы о недрах снимают любые ограничения для деятельности иностранных корпораций.

При этом налог на их деятельность составляет 1%. По сути горнорудные корпорации ничего не платят государству. Вдобавок Конституционный суд Гватемалы решил, что горнорудные компании не обязаны принимать к сведению мнения местных жителей. С формальной точки зрения это противоречило гватемальским законам.

Эти решения по сути отменяли любые ограничения в горнорудной сфере, которые вводились в Гватемале в 2004-2012 годах, когда власти останавливали выдачу лицензий на разработку шахт. При президенте Отто Пересе Молине (2012-2015 годы) был принят закон №347, по которому выдача лицензий возобновлялась.

Любые жалобы на действия компаний из Канады за границей были выведены из-под юрисдикции канадских судов. Вместо этого Оттава полагалась на «добрую волю» самих корпораций, которые должны были сами регулировать свое поведение за рубежом, сами соблюдать нормы корпоративной ответственности и т. п.

В 2018 году был создан офис омбудсмена, который должен был за всем этим наблюдать. При этом он не имел реальных рычагов давления на компании, если они нарушали закон.

По состоянию на 2018 год канадские горнорудные компании добывали ресурсы на 1113 месторождениях в Латинской Америке. А в самой Канаде сегодня сосредоточено более 60% всех горнорудных компаний мира.

Дело Goldcorp

В 2004-2017 годах канадская горнорудная корпорация Goldcorp, одна из крупнейших в отрасли, вела работы по добыче руды в западной Гватемале. Фирма действовала на территориях, где проживают народы майя, используя технологию цианидизации, крайне опасную для здоровья людей. Местному населению за эти 13 лет пришлось пережить насильственные выселения и убийства, вдобавок корпорация нанесла огромный вред окружающей среде. Никаких компенсаций выплачено не было.

Правительство Гватемалы поощряло действия корпорации, интересы которой лоббировали Всемирный банк и правительство Канады. Канадский суд 2 марта 2021 года принял к рассмотрению дело, в котором от властей в Оттаве требовалось раскрыть детали их вмешательства на стороне корпорации Goldcorp. Ранее рассекреченные документы говорят о том, что Канада давила не только на правительство Гватемалы, но и на Межамериканскую комиссию по правам человека.

В 2010 году комиссия оформила официальный запрос к правительству Гватемалы по поводу жалоб майя — индейцы показали, что с ними вопреки законодательству не провели консультаций о разработке на шахте «Марлин» и о загрязнении источников питьевой воды, сделавших их непригодными к употреблению. Однако благодаря канадским дипломатам, комиссия в 2011 году сама сняла жалобу. А гватемальские власти в том же году отказались приостанавливать деятельность Goldcorp. Правительство оставило майя один на один с иностранной корпорацией.

Одной из жертв такого отношения стала Диодора Фернандес. Двое работников корпорации Goldcorp попытались ее убить за то, что она отказалась продавать свой кусок земли фирме. Она выжила по счастливой случайности. Корпорация принесла официальные извинения, но тут же открестилась от возможных убийц.

«Контракт одного из них с фирмой истек более чем год назад. Другой был нанят подрядчиком, который обеспечивает ведение подземных работ для корпорации Goldcorp на шахте «Марлин», — заявил Дэвид Дайсли, юридический советник фирмы.

Никто не понес наказания, хотя участники покушения известны.

Убийства общественных лидеров

Проект «Правосудие и корпоративная подотчетность» (JCAP) насчитал в 2000-2015 году 44 случая убийства общественных лидеров, которые протестовали против деятельности канадских компаний. На Гватемалу приходится наибольшее число жертв — 12 человек.

В своем отчете за 2011 год специальный докладчик ООН по делам коренного населения отдельно подчеркнул, что деятельность горнорудных корпораций приводит к систематическому нарушению прав местных жителей и фактически подрывает суверенитет независимых государств, где действуют эти фирмы.

Опубликованное в журнале Global Environmental Change исследование 2743 конфликтов, связанных с действиями горнорудных корпораций, заканчивается выводом, что власти и фирмы в 18% случаев насильственно подавляли протесты, а в 13% случаях дело доходило до убийства общественных активистов. На канадские компании приходилось 8% от всех конфликтов.

При этом в Гватемале в подавлении протестов против шахт государство принимает участие наравне с охранными подразделениями канадских горнорудных корпораций.

Дело Чок, изменившее все

В 2010 году 13 представителей народа майя-кекчи подали жалобу в канадский суд на действия персонала Hudbay Minerals. Истцами были 11 женщин, которых изнасиловали сотрудники охраны компании, и две вдовы жестоко убитых общественных активистов.

Разбирательство шло три года, наконец в 2013 году канадский суд принял дело к рассмотрению. Процесс стало прецедентным: впервые горнорудные корпорации стали ответчиками перед иностранными истцами. По существу дело начали разбирать лишь в 2018 году, и процесс до сих пор не завершен.

Choc v. HudBay Minerals Inc.&Caal v.HudBay Minerals.Lawsuits against Canadian company HudBay Minerals over human rights abuse in Guatemala. pic.twitter.com/nWFTOvBIMh — ResponsibleAmericas (@ResponsAmericas) April 23, 2017

Параллельно с этим происходили слушания в суде Гватемалы. Миньор Падилья, работавший на Hudbay Minerals, обвиняемый по делу об убийстве Адольфа Ича и Германа Чуба и отсидевший по этому делу три года, был в конце концов оправдан 6 апреля 2017 года. А суд открыл уголовное расследование против 13 женщин, пострадавших от действий охранников канадской фирмы, включая 11 изнасилованных.

On International Women Human Rights Defenders Day, we reiterate demands for justice in attacks on Angelica Choc: https://t.co/T25dCyW7an pic.twitter.com/M13DTD60Aa — Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network (@BTS_MG) November 29, 2016

Этим дело не ограничилось — 17 сентября 2016 дом Анхелики Чок, вдовы Адольфо Ича, был обстрелян неизвестными.

Только постоянное давление со стороны канадских юристов, представлявших Анхелику Чок, привело в итоге к тому, что 14 сентября 2017 года предыдущее решение об уголовном преследовании было аннулировано. Наконец, лишь в 2020 году Миньора Падилью признали виновным в двойном убийстве.

Гватемальскому правосудию понадобились 11 лет, беспрецедентное давление иностранных юристов и иски против канадских горнорудных корпораций, поданные в местах их официальной юрисдикции, чтобы в январе 2021 года осудить убийцу, против которого были собраны неопровержимые улики.

Борьба за воду

В 2013 году охранники шахты «Эскобал», где серебро добывала канадская компания Tahoe Resources, открыли огонь по протестующим мирным жителям. Гватемальский народ шинка, на землях которого работала канадская компания, посмел выразить возмущение тем, что шахты произошло без какого-либо обсуждения с ними. Это шло вразрез с законодательством страны.

Дело дошло до суда, который правопреемник Tahoe Resources — канадская корпорация Pan American Silver, проиграла в 2019 году. Шахта в Эскобале должна быть закрыта.

Однако местным жителям никто не выплатил компенсаций за ущерб для окружающей среды, загрязнение источников питьевой воды и вред их здоровью. То же самое произошло после закрытия гватемальской шахты «Марлин» корпорации Goldcorp. Компании просто бросают места выработок и не собираются их рекультивировать.

Корпорации приватизируют прибыль и социализируют убытки и вред, нанесенные обществу.

В Гондурасе похожая ситуация. Источники питьевой воды рядом с шахтой «Сан-Мартин», которую разрабатывает Goldcorp, отравлены солями тяжелых металлов и отходами шахтной деятельности. Хозяйству и здоровью местных фермеров был нанесен тяжкий урон, но корпорация не выплатила компенсаций и не рекультивировала территорию.

В Асакуальпо, где канадская Aura Minerals занимается добычей золота, компания не только отравила все вокруг, но даже разрыла местное кладбище, что вызвало негодование местных жителей. Теперь они через суд пытаются запретить работу канадской фирмы. Но, как и в других случаях, им вряд ли удастся заставить канадцев рекультивировать территории шахты и выплатить компенсации.

Переворот в Гондурасе

Уже в 1990-х годах размеры инвестиций канадских фирм в Гондурасе достигли нескольких сотен миллионов долларов, преимущественно в горнорудной промышленности. Усиление их присутствия в экономике страны сопровождалось отъемом земли и выселениями местных жителей. Левый президент Мануэль Селайя, пришедший к власти в 2005 году, ввел мораторий на выдачу новых лицензий и работу уже имеющихся шахт. Иностранные инвестиции резко сократились, что не обрадовало представителей бизнес-элиты в стране.

Президент Мануэль Селайя не досидел до конца своего срока — его свергли гондурасские военные 28 июня 2009 года. Спустя 12 часов Канада оказалась единственной страной на американском континенте, которая признала переворот и предпринимала активные дипломатические усилия, чтобы придать ему легитимность.

Посол Канады в Гондурасе Харпер Кент сделал ставку на правительство путчистов во главе с Роберто Мичелетти. От протестующих против переворота сторонников президента Селайи канадские дипломаты требовали, чтобы те признали президента низложенным и сели за стол переговоров с переходным правительством. На жесткое подавление протестов новыми властями Гондураса (убито было более 50 человек, более 600 получили ранения) канадцы закрыли глаза.

Более того, представители Канады возложили ответственность за насилие на Селайю — нежелание свергнутого главы государства согласиться с переворотом, якобы, спровоцировало жесткий ответ переходного правительства. Военную помощь Гондурасу Канада оказывала и после переворота, усиливая правительство путчистов.

Путч военных был выгоден канадским корпорациям. Сразу же после него власти Гондураса в 2010 году вернули канадской Goldcorp 4 миллиона долларов налоговых вычетов. В 2011 году премьер-министр Канады Стивен Харпер и президент Гондураса Порфирио Лобо заключили новое соглашение о свободной торговле между двумя странами. Влияние Канады в этой стране Центральной Америки, в первую очередь экономическое, резко усилилось.

В 2012 году была опубликована переписка канадского посольства, которая свидетельствовала о том, что официальная Оттава оказывала серьезное давление на правительство Гондураса, чтобы оно приняло удовлетворяющие их законы о недрах. Законы 2013 года де-факто позволяли канадским горнорудным компаниям свободно действовать на территории страны, выводить практически всю прибыль и освобождали их от соблюдения местного законодательства.

Наркогосударство в Гондурасе

Новые успехи канадцев в Гондурасе были связаны с избранием Порфирио Лобо на пост президента страны в 2009 году. Канада использовала свое дипломатическое влияние, чтобы помочь легитимизировать в глазах мира новое правительство в Тегусигальпе.

После переворота 2009 года Гондурас был изгнан из Организации американских государств (ОАГ). Задачей правительства Порфирио Лобо стало возвращение страны в ОАГ, — это было необходимо для нормализации торговых отношений, привлечения иностранных кредитов и инвестиций, а также признания его правительства легитимным в глазах соседей по континенту. И одним из условий повторного вступления был процесс «примирения», который заключался в создании Комиссии правды. Она должна была расследовать события, включая случаи преследований политических оппонентов Лобо, которые произошли после переворота 2009 года.

Спонсором Комиссии оказалась Канада. В ее состав вошел канадский госслужащий Майкл Кергин, — и ни одно общественное движение или деятель из тех, что выступали против переворота. Жертвы преследований, организованных путчистами, вообще не участвовали в работе Комиссии. Как отмечают местные СМИ, Комиссию местные жители часто называли «Комиссия лжи».

Впрочем, благодаря помощи Канады и работе Комиссии правды, Гондурас смог вернуться в состав ОАГ.

Альянс между Оттавой и новым правым правительством в Тегусигальпе привел не только к ускоренному внедрению неолиберальной политики. Власти Гондураса прославились частыми репрессиями против политических оппонентов режима, уничтожением окружающей среды из-за безнаказанных действий горнорудных компаний, а также явными связями с наркокартелями.

В 2019 году гондурасские власти арестовали членов семьи Бенитес, которым принадлежала компания INCOBE. Их обвиняли в отмывании денег и участии в наркотрафике. У INCOBE были выгодные контракты с канадско-американской фирмой Aura Minerals, которой принадлежала шахта в Копане. Компания решила последовать примеру иностранцев и занялась горнорудным бизнесом.

После принятия выгодного для горнорудных корпораций законов, INCOBE начала в 2013 году разработку шахт в Эль Нисперо, департамент Санта-Барбара. Протесты местных жителей быстро задавили. Лидера протестующих Ригоберто Эрнандеса жестоко убили, перерезав глотку, отрезав язык и оставив в назидание протестующим на самом видном месте в городе.

Выгодный бизнес в выгодной стране

В настоящий момент канадские компании являются крупнейшим инвестором в экономику Гондураса. Объем накопленных вложений составляет 600 миллионов долларов и сосредоточен преимущественно в горнорудной отрасли.

Гондурасский президент Хуан Орландо Эрнандес не только принял выгодные для канадских инвесторов законы в области недр в 2013 году, но и объявил 2015 год «Годом шахт». В том же году президент страны получил и частично одобрил 333 лицензии на разведку и разработку минеральных ресурсов страны. Почти 30% территории Гондураса уже отдано в концессии различным горнорудным корпорациям, преимущественно из Канады. Размеры этой территории в дальнейшем могут увеличиться, что дополнительно укрепит доминирование Канады в Центральной Америке.

Добыча ресурсов требует большого количества энергии. Поэтому горнорудные компании и их подрядчики строят дамбы, приватизируют прибрежные полосы рек и даже сами реки, массово сгоняя с земель местных жителей, зачастую коренное индейское население региона.

Строительство дамб и ГЭС часто приводит к земельным конфликтам между индейцами и канадскими фирмами. Например, дамба, которую строила канадская фирма Hydrosys рядом с рекой Канхель, вызвала массовые протесты в общине индейцев ленка, располагающейся рядом.

Местные лидеры, включая Берту Касерес, пытались использовать законные методы, настаивая на необходимости консультаций с общинами, земли которых отходили канадцам. Закончилось это все убийством Касерес. Попытки построить дамбу продолжаются до сих пор.

Только благодаря ожесточенному международному давлению часть убийц была осуждена в 2019 году. Однако судебное решение не удовлетворило семью Касерес, которая считает, что заказчики убийства ушли от ответственности.

Кровавый послужной список

Горнодобывающие компании из Канады заработали репутацию жестоких и регулярно нарушающих любые нормы природоохранного законодательства за рубежом. Согласно отчету НПО Global Witness, с 2010 по 2014 год в Гондурасе был убит 101 общественный деятель. Страна стала самым опасным местом в мире для оппозиции, которая борется с нарушениями в области природоохранного законодательства и прав человека со стороны транснациональных корпораций.

Многие убийства непосредственно связаны с деятельностью иностранных горнорудных компаний — что логично, учитывая канадский послужной список. Так отчет Ассоциации девелоперов Канады (PDAC) говорит о том, что в 2000-2009 годах канадские фирмы были связаны с 34% от общего числа случаев тяжких правовых нарушений в горнорудной промышленности за рубежом.

В марте 2016 года 120 центральноамериканских и международных организаций обратились с открытым письмом к правительству Канады с призывом непредвзято расследовать убийства общественных активистов, и в первую очередь убийство Берты Касерес 3 марта 2016 года.

«Мы поддерживаем проекты и гондурасские организации», — заявили в ответ власти страны, фактически самоустранившись от решения этого вопроса.

Даже в 2019 году, спустя 10 лет после путча, гондурасские власти жестко подавляли любой протест, убивая митингующих. 13 марта 2021 года на Эктора Тригероса было совершено покушение в Асакуальпо. Он и возглавляемое им движение Movimiento Amplio выступали против разработки шахт в этом регионе Гондураса. Несмотря на решение Верховного суда Гондураса, американская компания Aura Minerals продолжает выселение местных жителей с их земель.

Столь высокий уровень насилия является своеобразным наследием путча 2009 года. Новые власти для начала создали «благоприятный климат» для инвесторов из Канады. В результате доля гондурасцев, живущих в бедности, выросла с 47% во времена Селайи, до 56% в 2013 году. Только через 12 лет после переворота уровень бедности в Гондурасе вернулся к тому, что было при свергнутом президенте.

Политическая неустойчивость и бедность населения привели к тому, что масштабы насилия в Гондурасе после переворота выросли и начали снижаться только после 2012 года. Эти факторы, вместе со вскрывшейся в результате скандала «наркополитикой», — когда выяснилось, что гондурасские власти полностью коррумпированы, а страна превратилась в наркогосударство, привели к бегству сотен тысяч человек, которые теперь пытаются всеми правдами и неправдами найти пристанище в США.

Надеть на зверя удавку

Безусловно, были попытки как-то обуздать аппетиты канадских компаний в Центральной Америке. В 2010 году в парламент Канады был внесен проект закона C-300 Responsible Mining Act. Предлагалось ужесточить регулирование деятельности горнорудных компаний страны за рубежом. Если бы закон был принят, нарушившие его компании должны были предстать перед канадским судом. Парламент успешно провалил принятие закона, — он не был выгоден ни компаниям, ни их лоббистам в Оттаве, ни властям Канады.

Вместо этого канадские компании сами себе «подарили» омбудсмена, который ничего не решает и ни на что не влияет. Люди, пострадавшие от деятельности горнорудных корпораций вынуждены в частном порядке подавать жалобы в канадские суды, где они годами, если не десятилетиями ждут, чтобы их дело начали рассматривать. Фактически граждан Гватемалы и Гондураса оставили один на один с крупным капиталом. Против активистов майя — лучшие юристы и власти стран Центральной Америки, где зачастую даже не расследуют убийства, депортации, незаконные захваты земельной собственности пострадавших.

То, что гватемальский суд закрыл никелевую шахту «Феникс», может оказаться простой случайностью. Ведь масштабы влияния Канады на государства Центральной Америки нисколько не уменьшились.

В обыденном сознании Канада выглядит полной противоположностью США — «государство социального благосостояния», с высоким уровнем жизни, строго следящее за соблюдением прав человека. Однако за пределами своих границ Канада ведет себя как обычный империалист. Но в отличие от Вашингтона, Оттава до сих пор смогла сохранить хороший имидж, который не соответствует корпоративной действительности.