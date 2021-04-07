«Аль-Каида» взяла на себя ответственность за обстрел базы ОАЭ в Йемене

Запрещенная в РФ террористическая организация «Аль-Каида»1 взяла на себя ответственность за ракетный обстрел позиций ВС ОАЭ в районе Бальхаф на юго-востоке йеменской провинции Шабва. Террористы заявляют, что 4 апреля выпустили две ракеты по лагерю, в котором базируются эмиратские военнослужащие. Издание Akhbar as-Saat отмечает, что незадолго до этой атаки база была обстреляна из минометов.

ВС ОАЭ принимают участие в йеменском конфликте с 2015 года, когда возглавляемая Саудовской Аравией коалиция начала операцию «Буря решимости» против повстанческих сил организации «Ансар Аллах» (хуситы).

1 Организация запрещена на территории РФ.