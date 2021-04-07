Певица Анастасия Стоцкая рассказала о конфликте с Макеевой из-за роли в мюзикле

Москва, 7 апреля. Певица Анастасия Стоцкая и актриса Анастасия Макеева в студии программы «Секрет на миллион» на НТВ обсудили свой давний конфликт из-за роли в мюзикле «Чикаго».

Создатели мюзикла собрали на одной сцене очень талантливых актеров и актрис, среди которых были и две Анастасии — Стоцкая и Макеева. Постановка моментально обросла слухами: мол, две звезды не поделили роль и с тех пор стали заклятыми врагами.

В студии программы артистки вспомнили о конфликте с иронией, однако когда мюзикл гремел по всей стране, ладить друг с другом им было непросто. Анастасия Макеева призналась, что с первого дня работы над «Чикаго» невзлюбила Стоцкую.

«Она зашла такая королевой, а мы две золушки стоим», — вспоминает актриса.

Их сложные отношения усугублялись под натиском сплетен, которые множились с каждым днем. Макееву утвердили на главную роль, о которой так сильно грезила Стоцкая. После того, как в СМИ появилась информация, что певица не получила желаемую роль из-за возраста, она еще больше ополчилась на коллегу.

«Я рыдала дома в ванной в голос!» — призналась она.

По словам Макеевой, она рыдала параллельно. В прессе муссировали их конфликт, поэтому даже встречи на репетициях с певицей давались ей очень тяжело. С момента премьеры прошло почти 19 лет. Много воды утекло, отмечает Стоцкая и утверждает, что все обиды и недопонимания остались в прошлом.

Анастасия Макеева сейчас блистает в музыкальном шоу «Точь-в-точь», которое выходит на Первом канале. Недавно актриса поразила судей своим выступлением в образе звезды советского кино Людмилы Гурченко.