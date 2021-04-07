Пашинян обсудит с Путиным вопрос объединенной системы ПВО

Москва, 7 апреля. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на встрече с российским президентом Владимиром Путиным намерен обсудить ряд вопросов объединенной системы ПВО.

Президент РФ и премьер-министр Армении проводят переговоры в Москве. На встрече будут обсуждены вопросы реализации мирных соглашений по Нагорному Карабаху, развитие партнерства и перспективы развития взаимодействия стран. Стороны также обсудят предстоящие выборы в парламент Армении, которые Пашинян анонсировал в марте.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что обсуждение также коснется интеграционных процессов, поскольку между Москвой и Ереваном налажено экономическое взаимодействие на площадках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.