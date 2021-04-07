Турки раскрыли Украине глаза на главный обман НАТО

Анкара, 7 апреля. Североатлантический альянс обманет Украину и оставит государство ни с чем, уверены пользователи турецкого сегмента Сети.

Мировое сообщество внимательно следит за ситуацией в отношениях между Россией и Украиной, которые в последнее время все сильнее накаляются, пишет турецкое издание Haber7. Украинские власти рассчитывают на то, что страны НАТО окажут Киеву силовую поддержку в случае начала вооруженного конфликта с Москвой.

Украинский лидер Владимир Зеленский провел переговоры посредством телефонной связи с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, заявив о желании Украины вступить в состав блока и попросив предоставить Киеву план действий по членству в организации. По словам Зеленского, подобный шаг якобы поможет положить конец вооруженному конфликту в Донбассе, однако в Кремле уже заявили, что вступление Украины в Альянс приведет лишь к ухудшению ситуации.

Читатели издания неоднозначно отреагировали на публикацию, призвав Украину отказаться от идеи вступления в НАТО. Большая часть комментаторов констатировала, что ничего хорошего членство в блоке Киеву не сулит. Один из жителей Турции отметил, что Запад обведет Украину вокруг пальца и оставит ни с чем.

«Украина останется ни с чем, НАТО — значит обман», — написал один из комментаторов.

Некоторые пользователи Сети предостерегли Украину от войны с Россией. По их мнению, подобная авантюра плачевно закончится для государства, так как российские войска попросту сметут украинскую армию, ввиду чего Киеву стоит просто заниматься своими делами вместо того, чтобы мечтать о войне с РФ.

«Занимайтесь своими делами, Россия вас сотрет в порошок», — заявил житель Турции.

«Украина, если ты понадеешься на НАТО и пойдешь войной на Россию, тебе конец. Турция, член НАТО, отправит войска против России? Это смешно. Наши главные враги — США и Китай, даже Китай в большей степени. Это коммунисты, и у них вообще нет уважения к человеку», — высказался другой пользователь, раскрыв Киеву глаза на главный обман НАТО.

«Вы еще увидите, что такое НАТО. Запад использует Украину, а затем оккупирует. НАТО ловко расправляется со всеми стремящимися на Запад», — считает еще один читатель издания.

Один из жителей Турции отметил слабость Североатлантического альянса перед Россией, сравнив западный блок с «мыльным пузырем».

«Русский медведь против мыльного пузыря НАТО», — уверен читатель издания Haber7.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на отсутствие угроз кому-либо со стороны российских войск, расположенных вблизи украинских рубежей.