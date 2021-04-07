Грязи стало меньше: юристы Пригожина рассказали, почему предпочитают решать вопросы в суде

Москва, 7 апреля. Юридическая служба компании «Конкорд» отметила, что благодаря судебным процессам в Сети уменьшилось количество недостоверной информации в отношении Евгения Пригожина.

Пресс-служба компании «Конкорд» продолжает внимательно отслеживать публикации СМИ, информация которых может дезинформировать читателей. Некоторые сведения также признаны порочащими деловую репутацию петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Однако благодаря грамотным действиям юристов предпринимателя объем недостоверной информации значительно сократился.

Также на базе Симоновского районного суда 7 апреля прошли два заседания по иску Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации к юристу и соратнице блогера Алексея Навального Любови Соболь, которая распространяла недостоверную информацию о бизнесмене. Ответчик в очередной раз не явился на разбирательства.

В рамках судебного процесса представитель Соболь заявил, что юрист ФБК (признан в России иноагентом) называет незначительными свои заявления о Пригожине и даже сравнивает их «с домыслами». Однако в момент распространения порочащих утверждений, послуживших причиной для иска, Соболь преподносила материалы как «серьезное расследование, основанное на фактах».

«Суд отложил рассмотрение дела на 30 апреля, еще раз предоставив ответчику возможность заявить дополнительные возражения. На следующем заседании юристы компании «Конкорд» намерены завершить производства по этим делам, поскольку сторонами заявлены все доказательства и правовые позиции», — сказано в сообщении.

Уточняется, что все судебные иски направлены на понуждение ответчиков к соблюдению российского законодательства. Разбирательства не связаны с политическими взглядами нарушителей, сообщает юридическая сторона истца.

Как стало известно ранее, Симоновский районный суд вынес решение по иску Евгения Пригожина к Соболь. Сведения юриста ФБК о предпринимателе были признаны порочащими и недостоверными.