Российские банки выступили против отмены ипотеки с плавающими ставками

Москва, 7 апреля. Ассоциация банков России предложила Центробанку варианты ограничений, которые защитят заемщиков при сохранении возможности плавающего процента.

По оценкам ЦБ, широкое распространение ипотеки с нефиксированной ставкой имеет социальные и макроэкономические риски. В своем письме регулятору крупнейшие российские банки выступили против полного запрета такой ипотеки. Они согласны, что издержки есть, но считают, что они имеют умеренные значения.

Комментируя ситуацию «Интерфаксу», профессор Высшей школы экономики, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган заявил, что в условиях нестабильности ипотека с плавающей ставкой может привести к неспособности гасить кредит для десятков тысяч заемщиков. Он сравнил этот банковский продукт с валютной ипотекой.

В начале минувшего месяца президент России Владимир Путин поручил разработать поправки, которые бы поменяли правила выдачи кредитов с плавающим процентом. В результате Центробанк представил шесть различных вариантов ограничений.

Платформа по заключению ипотечных сделок на блокчейне может появиться в России, сообщал ФАН. Туда планируется перевести все сопутствующие услуги: открытие эскроу-счета, оформление ипотечного страхования, отчет об оценке недвижимости.

В прошлом году из-за пандемии финансовым учреждениям было рекомендовано приостановить принудительное выселение ипотечников-неплательщиков, если у них снизился доход или они заболели коронавирусом. 1 апреля льгота закончилась. Что делать тем, у кого по-прежнему нет денег, рассказала телеканалу «Санкт-Петербург» юрист Анна Папроцкая.