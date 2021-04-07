Донбасс сегодня: Киев перешел к террору ДНР и ЛНР, украинцы саботируют призыв в тербаты

Донбасс, 7 апреля. Украинские войска обстреляли ДНР из тяжелых минометов. Военкоматы Луганской области провалили кампанию по формированию территориальных батальонов. Из передовых частей ВСУ пропадает оружие. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские силовики совершили восемь обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики на мариупольском и донецком направлениях обороны. Применялись стрелковое оружие, вооружения боевых машин пехоты, гранатометы различного типа и минометы калибром 82 и 120 мм.

Результатом обстрелов стало повреждение нескольких жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. В Луганской Народной Республике зафиксировано два обстрела населенных пунктов — Голубовское и Золотое-5 — с применением стрелкового оружия и вооружений боевых машин пехоты и гранатометов.

В Луганской области военкоматы формируют тербаты

Киев активно готовится к войне. Об этом свидетельствуют как данные разведки армейских корпусов ДНР и ЛНР, отчеты ОБСЕ, так и решения представителей украинской власти. Но далеко не все мероприятия проходят по замыслу военно-политического руководства Украины. К примеру, недавнее решение о создании в регионах страны батальонов территориальной обороны в Луганской области встретило отторжение среди местного мужского населения, свидетельствуют данные, полученные МВД ЛНР от жителей подконтрольных ВСУ населенных пунктов.

Как сообщили корреспонденту ФАН в Центре общественных связей луганского правоохранительного ведомства, на горячую линию поступило сообщение о саботаже жителями области мероприятий по набору мужчин в территориальный батальон. Мужчины массово отказываются от предоставления требуемых военкоматами документов для постановки на учет. А коллективы некоторых предприятий в полном составе саботируют указания военных. Информатор луганчан сообщает, что кампанию Киева по формированию батальонов территориальной обороны в Луганской области можно считать проваленной.

Из ВСУ пропадают американские «ночники» и оружие

Пока украинское командование готовится к наступательным действиям, пополняя склады ракетно-артиллерийских вооружений, горюче-смазочных материалов и боезапасы передовых подразделений, рядовые военнослужащие не менее эффективно продают оружие, боеприпасы и специальное армейское оборудование, сообщает Народная милиция ЛНР.

Проверка вышестоящего штаба выявила во 2-м батальоне 92-й отдельной бригады ВСУ пропажу нескольких автоматов Калашникова и более 2 тыс. патронов. В 1-м батальоне этой же воинской части выявлено отсутствие сразу пяти приборов ночного видения американского производства AN/PVS-14, переданных Соединенными Штатами украинской армии для «эффективного отражения российской агрессии».

Киев начал операцию по дестабилизации обстановки

Анализ событий последних недель позволяет прийти к выводу о начале Киевом полномасштабного террора населения республик Донбасса. Так, накануне от взрыва неразорвавшегося украинского боеприпаса получила ранения мирная жительница поселка Зайцево 1956 года рождения. Во вторник двое подростков в Славяносербском районе ЛНР подорвались на взрывном устройстве, один из них погиб. Три дня назад в Луганской Николаевке множественные осколочные ранения получил мирный житель от боеприпаса, сброшенного с беспилотного летательного аппарата ВСУ.

В результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника 2 апреля погиб пятилетний ребенок в селе Александровское ДНР. А двумя неделями ранее украинский снайпер застрелил насмерть 71-летнего пенсионера на западе Донецка. Во вторник в центре Донецка в подъезде многоквартирного дома в результате взрыва пострадал гражданский мужчина. Кроме того, все чаще в боевых сводках начали фигурировать сообщения о разрушении украинскими войсками гражданской инфраструктуры — линий электропередач, объектов водоснабжения и просто жилых домов.

Все перечисленные выше факты задокументированы правоохранительными и силовыми органами республик, доказательная база свидетельствует в большинстве случаев о целенаправленных действиях украинских силовиков, что говорит о наличии соответствующих приказов в передовых частях украинской армии на уничтожение мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Вполне вероятно, что такими действиями Киев перешел к тактике запугивания гражданского населения республик с целью дестабилизации внутренней обстановки в ДНР и ЛНР. Данная тактика также является инструментом провоцирования на ответные действия и акты возмездия со стороны военных Донбасса, что также может быть использовано украинской стороной для обвинения республик в начале войны.