Вашингтон, 7 апреля. Нехватка российских комплектующих поставила под угрозу существование ВВС Украины, заявили американские аналитики.

Наращивание мощи ВС РФ вблизи украинских границ вызывает опасения на Западе, однако в случае войны между Россией и Украиной зарубежные партнеры Киева не будут вмешиваться в этот конфликт, считают авторы американского издания Atlantic Council. По их мнению, западные страны не будут оказывать Украине силовую поддержку, а также поставлять ей серьезное вооружение.

Одним из наиболее эффективных «сдерживающих факторов» могла бы стать украинская военная авиация, утверждают журналисты. Тем не менее ВВС страны столкнулись с серьезными проблемами из-за отсутствия необходимых компонентов российского производства для истребителей, констатировали аналитики. По их словам, дефицит деталей из России привел к тому, что Военно-воздушные силы Украины стали разукомплектовываться в массовом порядке ради нескольких десятков крылатых машин.

Киев решил нарастить мощь боевой авиации государства, инициировав программу модернизации ВВС, отметили эксперты. Однако отсутствие необходимых российских запчастей значительно затормозило этот процесс, ввиду чего в настоящий момент Военно-воздушные силы Украины имеют малый сдерживающий потенциал, пребывая в ослабленном состоянии. Авторы статьи напомнили о том, что украинское военное командование недавно признало скорый конец этого вида войск, так как, по словам представителей руководства ВВС, большая часть крылатых машин окажется в нежизнеспособном состоянии уже к 2030 году. Все это, как отмечают зарубежные аналитики, может привести к тому, что Россия уничтожит авиацию Украины даже без единого выстрела.