Патрушев обсудил сотрудничество с главой шиитского ополчения Ирака

Москва, 7 апреля. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев 6 апреля встретился в Москве с Главой шиитского ополчения Ирака «Хашд Шааби» Фалихом аль-Файядом.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы региональной безопасности, а также перспективы взаимодействия силовых ведомств России и Ирака.

«Собеседники с удовлетворением отметили, что весь спектр российско-иракских связей продолжает уверенно и динамично развиваться, что отвечает общим интересам двух стран. Подтверждена готовность к дальнейшему расширению контактов по линии советов безопасности», — сообщает пресс-служба Совета Безопасности РФ по итогам встречи.

Иракские отряды ополчения «Хашд Шааби», состоящие преимущественно из шиитов, были сформированы в 2014 году и активно участвуют в борьбе с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.