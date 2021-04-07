Выходец с Украины задушил отвергшую его подругу из Белгорода у подъезда ее дома

Белгород, 7 апреля. Гражданин Украины задушил бывшую возлюбленную возле ее дома. Как стало известно ФАН, 32-летняя женщина разорвала свои отношения с подозреваемым за некоторое время до совершения преступления.

В дежурную часть полиции Белгорода 5 апреля позвонили жители одного из домов по улице Центральная и сообщили, что у их подъезда происходит конфликт между мужчиной и женщиной. По указанному адресу выехала оперативно-следственная группа, состоящая из полицейских и опытных сотрудников местного СК. Прибыв на место, они обнаружили труп женщины. Эксперты сделали вывод, что белгородка была задушена.

Благодаря слаженным действиям оперативников под руководством следователей подозреваемого в совершении убийства задержали по горячим следам.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СК России по Белгородской области Елена Козырева.

На допросе мужчина рассказал всю правду о случившемся и раскаялся в совершении преступления.

«Подозреваемый является гражданином Украины. Он несколько лет назад приехал в нашу страну на заработки, — пояснил ФАН источник в правоохранительных органах. — Здесь он познакомился с женщиной».

Между бывшими сожителями все чаще стали происходить размолвки. Убитая стала предъявлять своему избраннику претензии, что он нигде не работает, живет за ее счет и к тому же злоупотребляет спиртным.

«В конце концов погибшая выгнала любовника из квартиры. В тот день он попробовал восстановить отношения. Выпил для храбрости и отправился к месту жительства бывшей подруги. Однако та отшила его без каких-либо разговоров. У мужчины случился от этого нервный срыв, и он задушил женщину», — резюмировал источник.

Если вина подозреваемого будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.