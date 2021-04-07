Арест отца директора ФБК Жданова остался в силе

Москва, 7 апреля. Суд оставил без изменения меру пресечения в отношении отца директора ФБК Ивана Жданова. Фигурант останется под стражей до 21 мая.

Ростовский областной суд рассмотрел жалобу на арест Юрия Жданова, который приходится отцом директору ФБК (признан иноагентом) Ивану Жданову, по делу о превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба суда. По итогам заседания было принято решение оставить без изменения меру пресечения в отношении подозреваемого — он пробудет под стражей до 21 мая.

Ранее ФАН сообщал подробности дела отца Ивана Жданова. Фигурант воспользовался служебным положением и предоставил жилищные субсидии знакомой женщине, которая не имела права на их получение.