Настя Каменских спровоцировала слухи о беременности на фото в леопардовом бикини

Москва, 7 апреля. Известную певицу и телеведущую Настю Каменских заподозрили в беременности. Фанаты разглядели на последнем фото артистки животик и решили, что она в положении.

Настя Каменских опубликовала свежий снимок в своем Instagram-аккаунте. В кадре певица позирует в леопардовом купальнике с распущенными волосами на фоне пальм. Для снимка артистка присела на корточки, повернулась боком к камере. Из-за такого ракурса многим фанатам могло показаться, что Каменских в положении.

«Эта поездка изменит мою жизнь навсегда», — написала звезда.

Подписчики Насти Каменских почти единогласно решили, что неоднозначным высказыванием она намекнула на свою беременность. В комментариях начали наперебой поздравлять певицу с долгожданным пополнением в семье.

«Настя, вас можно поздравить? По-моему, животик появился»; «Станешь мамой?»; «Вернется беременной»; «Да она уже беременна, виден же животик», — прокомментировали снимок фолловеры.

Однако не все согласились с тем, что Каменских находится в ожидании малыша. Некоторые предположили, что артистка попросту набрала лишние килограммы. Другие же подписчики акцентировали внимание на том, что когда человек садится, у него всегда слегка выпирает живот. Кроме того, странной фразой певица могла намекнуть на выход первого выпуска своего реалити-шоу. В конце марта она анонсировала премьеру собственного проекта под названием «Девочки рулят».