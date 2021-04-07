Минобороны РФ подняло МиГ-31 на перехват норвежского истребителя над Баренцевым морем

Москва, 7 апреля. Истребитель-перехватчик МиГ-31 был поднят на перехват самолета-разведчика ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

Российские средства контроля и обнаружения зафиксировали неопознанный самолет, приближавшийся к границам России. На перехват был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил Северного флота. Экипаж МиГ-31 опознал цель как самолет радиотехнической разведки Dassault Falcon 20 ВВС Норвегии.

После этого российский перехватчик сопроводил его в воздушном пространстве над Баренцевым морем. Завершив выполнение задания, Миг-31 успешно вернулся на аэродром базирования. В НЦУО сообщили, что нарушения российских границ или международных правил использования воздушного пространства не было.

В НАТО ранее сообщили о десяти вылетах для перехвата самолетов ВКС России у границ Альянса.