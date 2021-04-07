Fitch рассказал, как Россия смогла увеличить свой доход от сделки ОПЕК+

Москва, 7 апреля. Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко оценил выгоду Российской Федерации от сделки ОПЕК+.

Речь идет о сокращении объемов добычи черного золота в рамках соглашения ОПЕК+. На это пошла Россия в мае прошлого года, что в итоге оказалось выигрышной стратегией, отмечают в агентстве.

«Если исходить из того, что без сделки ОПЕК+ Россия продолжала бы добывать нефть на том уровне, на котором она ее добывала до сделки, то выручка компаний была на 30-40 млрд долларов ниже», — считает Маринченко.

В дальнейшем эти средства поделили между государством и нефтегазовыми компаниями, добавил он в ходе вебинара Fitch по рынку нефтегаза. При этом в плюсе оказалось и население России: в результате получилось стабилизировать курс российской нацвалюты. Если бы сделки не произошло, то девальвация рубля оказалась бы более существенной, уверены в Fitch.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов ранее оценил восстановление спроса на нефть из России. Продолжающиеся ограничения на путешествия между странами будут способствовать росту спроса на бензин, допускает эксперт.

Сделка ОПЕК+ имеет как свои плюсы, так и минусы, рассказал изданию «ФедералПресс» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. С 2021 года квоты корректируются ежемесячно, а раньше это происходило один раз в квартал.