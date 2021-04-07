Пашинян назвал присутствие российских миротворцев в НКР фактором безопасности

Москва, 7 апреля. Присутствие миротворцев ВС РФ в Нагорном Карабахе является важнейшим фактором стабильности и безопасности в регионе, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Президент России Владимир Путин и Пашинян находятся на встрече в Москве. Они обсуждают ситуацию на территории Нагорно-Карабхской Республики (НКР). Премьер Армении указал на важную роль, которую играют миротворцы в деле урегулирования обстановки в Карабахе. Пашинян также напомнил о вкладе Путина в деле стабилизации регионе после окончания боевых действий. Однако вопрос с возвращением армянских военнопленных до сих пор остается нерешенным, сообщил он.

Российские миротворцы были введены в Нагорный Карабах после подписания трехсторонних соглашений в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года. Военнослужащие ВС РФ занимаются обеспечением сохранения режима прекращения огня, очищают местность от мин и взрывоопасных предметов, проводят гуманитарные акции для населения.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее обсудил урегулирование в НКР с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном.