Гарик Сукачев поделился архивным фото с маленькой дочкой

Москва, 7 апреля. Советский и российский рок-музыкант, поэт, композитор и актер Гарик Сукачев опубликовал в Instagram архивный снимок с дочерью Анастасией.

Фотография была сделана несколько лет назад на Рижском международном кинофестивале. На снимке музыкант одет в темно-синюю рубаху и карибы в тон, а Настя — в яркий розовый сарафан, в руках она держит освежающий напиток в жестяной банке. Гарик Сукачев сообщил, что 8 апреля он вместе с дочерью проведет прямой эфир в Instagram.

Публикация всего за пару часов набрала более двух тысяч лайков. Поклонники оценили снимок 61-летнего артиста с маленькой дочкой. Они заметили, что Настя даже в детстве была очень похожа на папу.

«Настена — вылитый отец», — написал пользователь. «Гарик, какой же ты крутой! Обожаю ваше творчество! Здоровья и всех благ», — пожелал другой фолловер.

Популярный рокер женат на предпринимательнице Ольге Королевой с 1983 года. Она родила Сукачеву сына Александра и дочь Анастасию. Наследник певца занимается режиссурой, в 2016 году вышел его первый фильм «Забытое».

Ранее сообщалось, что Гарик Сукачев с сыном сняли короткометражный фильм «Курчатов». Главную роль в картине сыграл Юрий Анпилогов.