Разработки в области ИИ и беспилотников представили на выставке в технополисе «Эра»

Анапа, 7 апреля. Выставка под названием «День инноваций Минобороны России» открылась в Анапе, на ней представлены 200 проектов будущего.

Выставка проходит в Анапе в технополисе «Эра». Среди представленных образцов значатся как разработки в области искусственного интеллекта, так и беспилотной авиации, медицины и информационных технологий. Над их созданием трудились специалисты из сотни российских предприятий, сообщили в Минобороны РФ.

Общая выставочная площадь заняла четыре тысячи квадратных метров. Здесь также представлены образцы военной техники и их макеты, экспозиция разбита на восемь кластеров по различным направлениям.

День инноваций проводится для демонстрации передовых технологий и прорывов в области разработки продукции военного и гражданского назначения, сконструированной в интересах Минобороны России. Ранее на выставке был впервые представлен публике макет российской крылатой ракеты-носителя сверхлегкого класса «Крыло-СВ».

В феврале свыше пяти десятков российских предприятий представили отечественные военные разработки на промышленной выставки IDEX-21 в Абу-Даби. По итогам выставки Рособоронэкспорт заявил, что заключил контракты на поставку оружия в десять стран Африки. Общая стоимость контрактов составила 1,5 млрд долларов.