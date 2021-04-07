Опасные для здоровья клещи приспособились к жизни в условиях арктических холодов

Салехард, 7 апреля. Ученые напомнили об угрозе для здоровья в виде клещей, которые начали просыпаться с началом весны. Паразиты уже приспособились к жизни в арктических условиях.

Несколько случаев укуса клещей зарегистрировано на юге Тюменской области. Кровососущие членистоногие также вольготно чувствуют себя на Ямале. Обычно они начинают просыпаться в апреле. После прогулки необходимо осмотреть себя на наличие паразитов, напомнила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Клещи на Ямале уже не редкость. По большей части их завезли вернувшиеся из отпусков жители региона. Паразиты активно размножаются в арктических низкотемпературных условиях. Эксперты утверждают, что паукообразные выработали сберегающий внутренний ресурс. Ученым предстоит выяснить, как насекомые выживают при экстремально низких температурах. Медики советуют насторожиться, так как клещи являются переносчиками смертельных заболеваний, сообщает телерадиокомпания «Ямал-Регион».

В Калининграде первых паразитов обнаружили еще в апреле. Однако ботаник Евгений Абизов в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что насекомые не могли активизироваться в условиях мороза.