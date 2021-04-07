Жена звезды сериала «Жуки» Чепурченко ревнует его из-за постельных сцен

Москва, 7 апреля. Актер Владислав Чепурченко рассказал, что супруга сильно ревнует, когда видит его на экране в постели с другой женщиной. По словам артиста, он нашел способ избегать скандалов.

Многие запомнили Чепурченко по фильму «Легенда № 17» и сериалам «Измены», «Мамы чемпионов» и «Жуки». В последнем он играет роль заводилы троицы программистов Никиты Давыдова. Личную жизнь актер комментировать не любит, однако в последнем интервью решил немного пооткровенничать.

Избранницей Владислава Чепурченко является Екатерина Шуваева. Пара поженилась в 2019 году и тогда же стала родителями в первый раз — у них родилась дочь Ярослава. В одном из выпусков шоу «Ледниковый период» актер признался, что они с Екатериной ждут второго ребенка.

По словам артиста, супруга порой ревнует из-за постельных сцен с его участием. Актер напомнил, что иногда актерская профессия предполагает участие в эротических эпизодах. Чтобы избежать скандалов, обид и упреков, он старается обсуждать все откровенные съемки с женой.

«Ирония, юмор спасают. Плюс человеческий диалог — мы обсуждаем эти темы. А не так, что: «Ой, да это неважно, все нормально, я тебе доверяю». Она, конечно же, иногда волнуется, переживает, ревнует, показывает это. И мы это обсуждаем", — рассказал актер "Стархиту".

Актер отмечает, что в насыщенном графике всегда находит время на семью. Он старается быть хорошим отцом. Скоро в семье Чепурченко появится второй ребенок, и он надеется, что малыш тоже не останется без внимания, сообщает "Вечерняя Москва".

Недавно Вячеслав Чепурченко рассказал о съемках второго сезона сериала «Жуки». Оказалось, чтобы сцены, где его герой страдает от несчастной любви были реалистичными, артисту пришлось выпить большое количества пива.