Москва, 7 апреля. США и страны НАТО откажут Киеву значимой военной поддержки при открытом конфликте Украины и России, считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Такое мнение эксперт выразил, отвечая на вопрос журналиста «МК» о готовности США помочь ВСУ действенным образом при возможной конфронтации Украины и России.

«Нет, конечно, войсками они не готовы никого поддерживать. Воевать за Украину США никогда не будут», — уверен Мураховский.

Эксперт подчеркнул, что определенную помощь Киев от США уже получает — в форме политических заявлений, дипломатических действий, поставками различных систем оружия, финансированием некоторых программ ВСУ, командировками западных инструкторов и тому подобное.

При этом Мураховский напомнил, что многочисленные заявления официальных представителей США и НАТО о полной поддержке Грузии в 2008 году никак не повлияли на стремительный разгром армии этой страны после ее вторжения в Южную Осетию. Мураховский выразил уверенность, что США и Запад не рискнут воевать с Россией из-за Украины, как не решились на подобные действия 13 лет назад ради Грузии.

Ранее сообщалось, что власти ФРГ не рассматривают членство Украины в НАТО в обозримой перспективе и считают планы Киева на сей счет неактуальными.