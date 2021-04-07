В МВФ оценили масштаб мирового госдолга

Вашингтон, 7 апреля. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева оценила масштаб государственного долга всех стран мира.

Общий суверенный государственный долг всех государств приближается к 100% мирового ВВП. Об этом стало известно из слов главы фонда в ходе видеоконференции в рамках весенней сессии руководства МВФ и Всемирного банка.

«Мы вступили в пандемию с высоким уровнем задолженности», — напоминает Георгиева.

С начала обострения эпидемиологической ситуации в мире уровень госдолга всех стран ожидаемо увеличился, передает ТАСС. Доходы сократились, а расходы повысились, отмечает глава МВФ. На данный момент глобальный госдолг, по ее мнению, приближается к 100% ВВП мира. Показатели выросли в основном за счет развитых стран, подчеркнула Георгиева.

Украине некомфортно обходиться без средств МВФ. В этом ранее признавался министр финансов страны Сергей Марченко. Начиная с 2014 года, ее ВВП терял не менее одного процента, одновременно наращивая госдолг. Пик задолженности пришелся на 2016 год, превысив 80%. Позже, как пишет INFOX, она уменьшилась на 30%, однако пандемия вернула показатель к наивысшим уровням.