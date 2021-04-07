Эфир: Как Армения разрешит военно-политический кризис, обсудили в медиацентре «Патриот»

В среду, 7 апреля, в 14:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели прямой эфир на тему «Как Армения разрешит военно-политический кризис».

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 7 апреля, проводят в Москве переговоры, на которых обсуждают ситуацию в Нагорном Карабахе и развитие российско-армянского стратегического партнерства.

Ранее бывший президент Армении Роберт Кочарян выразил мнение, что остановить войну в Нагорном Карабахе можно было с «совершенно другим раскладом», но армянская сторона не взяла на себя такую ответственность. Он напомнил, что Россия делала максимум возможного, чтобы «остановить войну», и «было известное предложение российского президента 19 октября, которое отвергла армянская сторона».

Прислушается ли сейчас Никол Пашинян к советам Владимира Путина? Какова гуманитарная и военная ситуация в Нагорном Карабахе? Как встретили российских миротворцев жители Армении и Азербайджана? Какие транспортные проекты обсуждают лидеры России, Армении, Азербайджана и Турции? Какова ситуация во внутренней политике Армении, хватит ли оппозиции сил свергнуть премьер-министра или в обществе достигнут консенсус?

На эти вопросы в рамках нашего эфира ответили специалисты: главный редактор ИА «Реалист» Саркис Цатурян; политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев; президент Союза армян России Ара Абрамян; директор Института Кавказа в Ереване, армянский политолог Александр Искандарян.