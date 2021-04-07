Сборная России по футболу поднялась на 38-ю строчку рейтинга ФИФА

Москва, 7 апреля. Обновленный рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА) был опубликован на сайте организации. Сборная России в нем занимает 38-ю позицию.

Команда Станислава Черчесова поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА. В активе сборной России 1462,65 очка. Первое место занимает команда Бельгии. Сборная Франции, являющаяся действующим чемпионом мира по футболу, располагается на второй позиции. Тройку лучших команд планеты замыкает Бразилия.

Ранее форварда сборной России Артема Дзюбу признали главным открытием стартовых матчей европейской квалификации к ЧМ-2022. Нападающий забил три мяча в трех поединках.