Экипаж вертолета Ми-8 доложил о временном отказе авиагоризонта по пути в Сургут

Сургут, 7 апреля. Неполадки в работе вертолета Ми-8 RA-22438 были временными. Экипаж сообщил, что сейчас воздушное судно двигается по маршруту согласно штатному расписанию.

Источник ФАН отметил, что вертолет Ми-8, направлявшийся из Нового Уренгоя в Сургут, не является рейсовым. Экипаж во время полета подал сигнал об отказе авиагоризонта. Позже выяснилось, что борт в порядке.

Некоторое время назад ФАН сообщал, что неблагоприятные погодные условия и мощные порывы ветра помешали лайнеру S7 с первого раза приземлиться в Сочи. Капитан самолета принял решение зайти на второй круг.