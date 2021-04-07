Историк Тепикин объяснил, почему учения РФ и Белоруссии наводят страх на Киев

Москва, 7 апреля. Мощь ВС РФ вызывает беспокойство в Киеве, так как украинское руководство знает, что его сталкивают с Россией, считает кандидат исторических наук Виталий Тепикин.

Запланированные Россией и Белоруссией масштабные совместные учения «Запад-2021» якобы «угрожают» Украине, ввиду чего Киев внимательно отслеживает ситуацию и прорабатывает различные варианты ответа на это мероприятие, ранее заявили в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Маневры, которые хотят провести Москва и Минск, не носят наступательного характера, однако украинское руководство не на шутку испугалось этого события, что пытается уговорить страны НАТО ответить на подобную российско-белорусскую инициативу собственными совместными учениями, отметил профессор Виталий Тепикин в комментарии для Федерального агентства новостей.

Угрозы, исходящие от внешних противников, сильно снижаются благодаря объединению российских и белорусских сил, считает эксперт. По его словам, на это влияет и наличие у обеих стран новейшего вооружения. Целью маневров будет отработка противодействия «вражеским» крылатым ракетам и беспилотным летательным аппаратам, уточнил Тепикин.

«Мероприятие позволит добиться еще более глубокой военной интеграции стран и усилить обороноспособность. Уже сейчас на территории Белоруссии есть несколько наших военных баз», — констатировал эксперт.

Украинское руководство осознает, что страну целенаправленно извне сталкивают с Россией, ввиду чего наращивание мощи ВС РФ сильно тревожит Киев, подчеркнул профессор. По этой причине власти Украины и предлагают зарубежным партнерам провести множество совместных учений в нынешнем году, объяснил эксперт.

«Грести жар» Альянс собирается руками украинцев, вот почему Киев спешит быть принятым в НАТО: хочет сравняться по статусу и «раствориться» в конгломерате. Но и это ему не поможет при таком курсе, за равного не сойдет», — резюмировал профессор.

Ранее политолог Евгений Сатановский выразил сомнения в том, что руководство НАТО заинтересовано в принятии Украины в состав блока.